ЗВЕЗДЫ

Егору Криду приписывают роман с красавицей-геймером

Рэпер познакомился с Настей Евдокиной, играя в компьютерные игры.

Егору Криду приписывают роман с красавицей-геймером
В 25 лет у Егора Крида не счесть романов со звездами. Фото: globallookpress.com

В 2019 году молодой рэпер Егор Крид практически не афишировал свою личную жизнь, хотя от девушек у такого красавчика наверняка отбоя нет. Вот фанаты и начинают приписывать ему романы с выдающимися артистками, даже если есть хотя бы один намек на отношения.

Сейчас исполнитель отдыхает в Дубаи, и в Сети появился снимок, говорящий, что он там не один. На фото его целует известная геймерша (виртуоз компьютерных игр) Настя Евдокина, причем эта публикация появилась в аккаунте Instagram, который специально создан для «трансляции» отношений Егора и девушки.

Они якобы познакомились в процессе стриминга прохождения видеоигр, и сейчас оба отдыхают в ОАЭ, хотя совместных фотографий не публикуют. Откуда же тогда взялся этот снимок? Конечно, Егор и Катя могут оказаться просто друзьями, но слух может развеять только кто-то из них двоих, а обе звезды Интернета пока упорно молчат, хотя фанаты спрашивают их в комментариях о возможных отношениях.

Напомним, у сладкоголосого Крида было немало романов с актрисами, моделями и певицами. Самый известный из них, пожалуй, произошел с Нюшей. Егор даже хотел завести с артисткой детей, но та не считала его достаточно взрослым для таких отношений. Расстались со скандалом.

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Егору Криду приписывают роман с красавицей-геймером
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