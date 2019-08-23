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Егор Крид улетел в Барселону с Кафельниковой

25-летний певец уже давно намекает, что он не одинок.

Егор Крид улетел в Барселону с Кафельниковой
https://www.instagram.com/egorkreed/

Егор Крид, еще недавно сводивший девушек с ума на шоу «Холостяк», вновь подкинул информацию для слухов. Недавно парень намекнул, что состоит в отношениях…

Поклонники даже выяснили, что новая пассия татуированного красавца — Мадина Басаева, известная блогерша, приехала в Москву из Таджикистана. Но тут вдруг музыкант всех запутал еще больше. Ведь в Барселоне то с ним оказалась вовсе не восточная красавица, а 20-летняя модель Алеся Кафельникова.

Алеся Кафельникова
https://www.instagram.com/egorkreed/

Крид выложил в Instagram зажигательные танцы девушки. Видно, как счастливая Алеся танцует перед ним в белом сарафане… Девушка улыбается и громко смеется, а сама двигается в такт музыке.

А если добавить к этому и тот факт, что Алеся снова официально свободна, то поверить в закрутившийся роман проще простого. К тому же, Кафельникова всегда выбирала музыкантов.

Впрочем, не исключено и то, что Егора и Алесю связывают приятельские отношения и артист позвал модель украсить свой новый клип.

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Тэги:

Алеся КафельниковаБарселонаЕгор КридЗвездные отношения

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Егор Крид улетел в Барселону с Кафельниковой
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