Егор Крид улетел в Барселону с Кафельниковой

25-летний певец уже давно намекает, что он не одинок.

Егор Крид, еще недавно сводивший девушек с ума на шоу «Холостяк», вновь подкинул информацию для слухов. Недавно парень намекнул, что состоит в отношениях…

Поклонники даже выяснили, что новая пассия татуированного красавца — Мадина Басаева, известная блогерша, приехала в Москву из Таджикистана. Но тут вдруг музыкант всех запутал еще больше. Ведь в Барселоне то с ним оказалась вовсе не восточная красавица, а 20-летняя модель Алеся Кафельникова.

Крид выложил в Instagram зажигательные танцы девушки. Видно, как счастливая Алеся танцует перед ним в белом сарафане… Девушка улыбается и громко смеется, а сама двигается в такт музыке.

А если добавить к этому и тот факт, что Алеся снова официально свободна, то поверить в закрутившийся роман проще простого. К тому же, Кафельникова всегда выбирала музыкантов.

Впрочем, не исключено и то, что Егора и Алесю связывают приятельские отношения и артист позвал модель украсить свой новый клип.