Знаменитые девушки Егора Крида: любовные победы музыканта

Алена Водонаева как-то нарекла Егора Крида талисманом, помогающим его бывшим девушкам вскоре после расставания удачно выскочить замуж. В качестве примера Алена привела три имени: певица Нюша, модель Ксения Дели и Дарья Клюкина, дважды участница шоу «Холостяк».

Совсем недавно в своем инстаграме Ольга Бузова опубликовала снимок, где она за кулисами нежно обнимается с Егором Кридом и намекнула, что эти встречи становятся регулярными. Певице и правда нравится этот молодой красавчик или она все же задумалась над выведенной Водонаевой закономерностью и решила использовать Крида как талисман для удачного замужества?

Егору всего 25, а его любовному послужному списку может позавидовать любой мужчина. Правда, отношения не длятся долго, но зато какие красавицы рядом с молодым человеком!

Первая девушка Егора Крида, Мирослава Карпович, была старше его на 8 лет

Шел 2012 год. Тогда парнишке было всего 16. На съемках клипа «Старлетка» он познакомился с Мирославой Карпович, звездой сериала «Папины дочки». Отношения на расстоянии долго не длятся, особенно в таком возрасте. Пара рассталась после полугода редких встреч. Разошлись мирно, претензий друг к другу не имели.

Диана Мелисон, модель

После расставания Диана с грустинкой вспоминала, что Крид очень красиво ухаживал за ней на заре отношений. Это уже потом в нем стала играть ревность из-за того, что любимую могли видеть полуобнаженной другие мужчины: девушка работала в глянцевых журналах моделью для брендов, производящих нижнее белье.

О том, где и как познакомились Егор и Диана, точно ничего не известно. В сети информация разнится: одни говорят, что знакомство произошло на съемках какой-то рекламы, другие, что о пара познакомилась на клубной тусовке. Как бы там ни было, а почти весь 2013 год молодые люди провели вместе.

К тому моменту Егор уже перебрался в Москву и начал работу по контракту с принадлежащим Тимати лейблом Black Star Inc. И если к музыкальной карьере певец был готов, то, по словам Дианы, до взрослых отношений Крид еще не дорос.

Виктория Дайнеко, певица

Виктория говорила впоследствии, что Егор был чрезвычайно воспитан, обходителен и предупредителен. Именно этим он смог очаровать певицу. Рыцарь на белом коне, джентльмен до мозга костей – да и только. За рыцарским поведением таилось нечто, чего Виктория не смогла понять. И это постоянное непонимание привело к разрыву отношений.

Огромная разница в характерах совершенно не способствовала согласию внутри пары. Вика не знала о чем думает ее молодой человек, не понимала ни его поступков, ни планов на будущее. Эта постоянная неопределенность подточила любовь, и союз Крида с Дайнеко развалился.

Анна Стрюкова, модель, актриса

Эти отношения стали почти зеркальным отражением первой любви Крида. Только теперь дочь актрисы Анастасии Заворотнюк была не готова жертвовать чем-то ради серьезных отношений. Девушка дальновидно выбрала учебу и, судя по всему, не прогадала: рядом с Кридом ни у одной барышни до сих пор еще не сложилось.

Зато расставание прошло по-взрослому: мирно, без публичных скандалов и взаимных упреков. Аня и Егор остались друзьями. Да и правда: делить нечего, да и отношения были совсем недолгими, так что обид не накопилось.

Нюша, певица

Наверное, это первая женщина Егора Крида, которая все-таки глубоко запала ему в душу. Недаром ведь он говорил, что Ноша – та самая женщина, от которой он хотел бы иметь детей. Этот роман кипел страстями, пара бурно ссорилась и мирилась.

Нюша замуж категорически не хотела, говорила, что Криду рано еще быть отцом, потому что он сам как ребенок в 21 год. Егор же был уверен, что Нюша так не думает, и что причиной ее ухода стали родители любимой, которые настояли на разрыве отношений с каким-то там неизвестным музыкантом.

Егор издевательски называл Нюшу «папиной дочкой», она дерзила в ответ, так и расстались: со скандалом, вынесенным на публику. До сих пор эти двое не говорят друг о друге и стараются избегать встреч. Слишком уж много гадостей «бывшие» наговорили друг о друге.

В августе 2017 года Нюша вышла замуж. Ее избранник – Игорь Сивов возглавляет Международную федерацию студенческого спорта. Свадьба состоялась втайне на Мальдивских островах.

Ксения Дели, модель

Статус успешного исполнителя, звезды эстрады, предполагает окружение красивыми девушками. В течение нескольких месяцев таким статусным сопровождением для Крида стала модель из Молдавии Ксения Дели.

Эффектная длинноногая модель могла бы задержаться и подольше, но подвернулся случай, и 28-летняя красавица предпочла нестабильным отношениям со знойным молодчиком спокойную жизнь со стареющим арабским миллиардером.

Виктория Одинцова, модель

Долго Егор не горевал и вскоре познакомился с Викторией. Снимался клип «Мне нравится». Криду Виктория понравилось настолько, что сразу после съемок новоиспеченная парочка укатила в Грецию. Насколько красиво все начиналось, настолько быстро и закончилось.

Виктория оказалась на задворках жизни Егора – слишком плотный график, слишком много дел. Начались ссоры, обвинения в невнимании. Чтобы не доводить отношения до ненависти, решили расстаться поскорее.

Дарья Клюкина, участница шоу «Холостяк»

Дарье удалось завоевать и удержать симпатичного холостяка. Судя по тому, что творилось на экране, чувства действительно были. Отношения развивались стремительно и казалось, что у этой пары уж точно есть будущее. Но и здесь не сложилось.

Некоторое время Дарья и Егор еще поддерживали отношения, но вскоре расстались. Тем более, известно, что к тому моменту у Дарьи появился «запасной аэродром» в лице Владимира Чопова, топ-менеджера «Газпром-Медиа». В начале февраля девушка официально познакомила друзей с будущим мужем.

Ничего серьезного, ничего личного

Сам Егор сейчас говорит, что не знакомится с девушками для серьезных отношений. Мол, они не готовы к тому, что рядом с ними будет известный человек, и ищут не настоящей любви, а статуса звездной девушки. Если так рассуждать, то можно поломать еще немало женских судеб. Хотя…

Мы имеем то, что выбираем сами. А судя по тому, что все девушки Егора – красотки, жаждущие карьеры, известности и денег, то непонятно, чего еще он ждет от отношений с ними? Тем более, что все вышеперечисленные черты присущи и ему самому.

Но вернемся к нашим невестам

Итак, три девушки Крида, удачно вышедшие замуж: достаточно ли этого для выведения статистики, озвученной Аленой Водонаевой? Трое из восьми известных это 37,5% женщин. Неплохой процент для того, чтобы попытаться.

Так что Ольга Бузова, обнимаясь за кулисами с Егором Кридом, ничего не теряет в любом случае. Либо она строит долгосрочные отношения с симпатичным исполнителем, либо использует его как рекомендованный Водонаевой талисман и после разрыва имеет отличные шансы заполучить дорогого мужа.