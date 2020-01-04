ЗВЕЗДЫ

Орбакайте и Земцов сводили дочку на новогоднюю ярморку в центре Москвы

Певица наслаждается новогодними каникулами с близкими.

Орбакайте и Земцов сводили дочку на новогоднюю ярморку в центре Москвы
Кристина Орбакайте с дочкой. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте была загружена в декабре различными съемками и выступлениями на главных площадках страны. За несколько недель певица сменила десяток красочных костюмов. После этого артистка смогла расслабиться и встретить Новый год в кругу близких. 1 января дочь Примадонны пела песни и устраивала фонтан из шампанского в честь праздника.

А теперь Орбакайте проводит новогодние каникулы с семьей. Накануне она отправилась гулять с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией по Москве. Они заглянули на Красную площадь, где покатались на каруселях. Даже Кристина не устояла и составила компанию наследнице. Потом Клавдия пересела на подвесные крутящиеся качели. «Мама, папа! Это сама веселая карусель в мире!», — крикнула она.

После этого Орбакайте направилась в подземный переход. По всей видимости, звездная семья решила посмотреть и другие новогодние ярмарки в столице. «Весёлые каникулы, да с ветерком на каруселях!», — подписала видео артистка.

Поклонникам редкое удается увидеть близких артистки. Они отметили, что Кристина прекрасная мама, которая в праздники развлекает свою дочку. «Клава очень похожа на Кристину в детстве», «Как красиво! Хороших каникул!», «Клавдия напомнила очень маленькую Кристину в фильме ’»Чучело», классный фильм!», «Класс!!! Новогодняя Москва чудесна!», «Какие вы молодцы», — прокомментировали пост подписчики.

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Звездные детиКлавдия ЗемцоваКристина ОрбакайтеМихаил Земцов
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Орбакайте и Земцов сводили дочку на новогоднюю ярморку в центре Москвы
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