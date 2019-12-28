Невестка Орбакайте продемонстрировала два стильных новогодних образа

Старший сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков давно живет самостоятельно. После пышной свадьбы в 2017 году он счастлив со своей избранницей Аленой Красновой. Они много путешествуют, хотя не так давно девушка призналась, что зачастую отдыхает одна. Это связано с тем, что Никита музыкант и не только репетирует со своей группой, но и придумывает новые треки. Более того, по словам молодых людей, разлука подогревает их отношения.

На сцене Орбакайте всегда предстает в женственных образов. Стоит отметить, что ее невестка одевается не менее стильно. Краснова является моделью, поэтому разбирается в трендах. А накануне она снялась в праздничной фотосессии. Девушка позировала у новогодней елки. Сначала она предстала в белом свитером оверсайз с широким воротом и серебристых мини-шортах с пайетками. Наряд подчеркнул стройные и загорелые ноги Алены.

Волосы она собрала в небрежный пучок, чтобы показать сережки-кольца. Также образ она завершила сверкающим клатчем и туфлями-лодочками в тон. Также жена Преснякова представила еще один новогодний образ. Она переоделась в платье-комбинацию розового цвета. Пояс из камней и крупное ожерелье дополнили наряд, сделав его праздничным. На этот раз свою красоту Краснова подчеркнула еще и ярким макияжем.

Поклонникам понравилась фотосессия знаменитости. Они одарили девушку комплиментами. «Первый очень понравился, тем более, говорят, что встречать нужно в нарядах белого или серебристого цветов. Но и второй образ очень впечатляет», «Оба образа превосходно тебе подходят!», «Красивая», «Оба образа огонь», — стали комментировать пост подписчики. Напомним, что чуть ранее Алена снялась вместе с мужем. Они позировали в обнимку посреди гирлянд.