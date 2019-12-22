Сколько денег Лобода, Орбакайте и другие звезды тратят на концертные костюмы 

Актрисы в кино и сериалах снимаются в одежде, предоставленной реквизиторами, а на красные дорожки на премьерах и фестивалях выходят в платьях, взятых напрокат, - модные дома рады ссудить свою продукцию звездам ради рекламы.

А вот эстрадные исполнители, которые весь декабрь кочуют с одного корпоратива на другой, а в перерывах снимаются в очередном «Огоньке», чаще всего платят за брендовые вещи сами. И платят немало.

Одежда от-кутюр — от 400 тыс. до 6 млн руб.

Самые дорогие и эксклюзивные наряды на нашей эстраде у двух персон. Среди мужчин круче всех наряжается Филипп Киркоров.

На «Песне года», которую мы увидим 1 и 2 января, он будет в новом расшитом золотыми узорами костюме от Dolce & Gabbana. Филипп Бедросович не стал скрывать его цену: «90 тысяч евро!».

А это, на секундочку, больше шести миллионов рублей. За эти деньги можно купить скромную однушку на окраине столицы. Но король поп-сцены может позволить себе обновки по таким ценам.

Как, впрочем, и королева, которой многие сейчас называют Светлану Лободу. Света любит щеголять в платьях Balmain стоимостью от 400 тысяч рублей. Но чаще всего платья для певицы шьют украинские дизайнеры, выступающие под брендом Luvi, а цены у них раз в пять ниже, чем у мировых знаменитостей.

Платье от отечественных дизайнеров — 100 — 200 тыс. руб.

Чаще всего артистки наряжаются для выступлений в платья стоимостью от 100 до 200 тысяч рублей.

Например, Кристина Орбакайте не так давно вышла в свет в изумрудном платье румынского бренда Rhea Costa стоимостью 175 тысяч рублей.

В эти предновогодние дни певицы часто выбирают наряды от отечественного дизайнера Яны Расковаловой. Кого в них только не увидим: Полину Гагарину, Глюкозу, Жасмин и многих других.

Еще один востребованный у эстрадных звезд дизайнер — Игорь Гуляев. Сама Алла Пугачева на своем юбилейном концерте была в юбке-шортах из металлизированной тафты от Гуляева. На новогодних экранах в его нарядах будет красоваться Лолита.

Обувь — от 40 тыс. руб.

На сцену певицы выходят исключительно на шпильках. Популярные бренды у звезд: Giorgio Armani (туфли за 40 000 рублей), Balenciaga (70 000 рублей).

Немало звездных ножек украсят кружевные туфли Dolce & Gabbana с декором (66 000 рублей), босоножки со стразами Christian Louboutin (80 000 рублей), замшевые туфли Gianvito Rossi c кристаллами Swarovski (132 000 рублей).

У мужчин концертная обувь не дешевле женской — так, Николай Басков недавно пополнил гардероб туфлями со стразами от Dolce & Gabbana.

Услуги стилиста — 20 — 70 тыс. руб.

Одни звезды полагаются на собственный вкус — приезжают в шоурумы и выбирают наряды. Другим рисуют несколько эскизов на выбор, согласовывают ткань и потом отшивают, корректируя наряд в процессе работы. Третьи выбирают одежду и обувь в каталогах мировых брендов.

Но есть и те, кто пользуется услугами стилистов, которые полностью формируют образ: подбирают наряд, а к нему туфли, украшения, дают рекомендации по макияжу и прическам.

Гонорары за разовые услуги топ-стилиста — от 20 тысяч рублей. Если стилист сотрудничает с артистом на постоянной основе, то в месяц от одного артиста он получает не менее 70 тысяч рублей.