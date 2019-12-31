Осьминог с овощами и тирамису: Анита Цой отправилась учиться готовить в канун Нового года

Анита Цой перед Новым годом, как и другие артисты, едва находила свободное время. Певица выступала на праздничных концертах и передачах. Как настоящая женщина, она захотела перемен и на днях кардинально сменила имидж. Артистка впервые за долгое время коротко подстриглась. Преображение понравилось не только ее поклонникам, но и коллегам. А 31 декабря звезда вновь нашла, чем удивить всех.

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Цой предпочла не сидеть и не выступать на корпоративах, а провести время со своей командой. Они отправились не гулять, а на кулинарный мастер-класс.

«Друзья мои, Новый год можно проводить по разному. Можно сидеть дома и просто смотреть телевизор, а можно всем вместе учиться готовить», — отметила певица.

В итоге она вместе со своими музыкантами и другими участниками коллектива приготовила осьминога с овощами, которого прозвала Васей.

Также они сделали на всех по вкусному десерту — тирамису, запеченную картошку и салаты. Готовка закончилась вручением грамот и танцами.

«Как работаем, так и отдыхаем! Между концертами, мы устроили себе праздник. Мы это заслужили! Спасибо за 2019 год, лучшая команда! Вы — моя вторая семья и надежная опора. Спасибо за отличную работу, веру и крылья, что несут нас к новым горизонтам. С Новым годом, любимые!», — поделилась Анита.

Многие поклонники похвалили звезду. Они призналась, что это оригинальный способ провести время с друзьями и коллегами. Скорее всего, вечер певица все же проведет с семьей или отправится зарабатывать деньги. Напомним, что с 19 лет артистка состоит в браке с Сергеем Цоем. У них есть взрослый сын Сергей.