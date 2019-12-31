ЗВЕЗДЫ

37-летняя жена Константина Меладзе поленилась подводить итоги года

Экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что хочет просто насладиться результатами упорного труда.

37-летняя жена Константина Меладзе поленилась подводить итоги года
Вера Брежнева (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Вера Брежнева не стала скрывать: она не нашла в себе моральных сил для того, чтобы подвести итоги уходящего 2019-го года. При этом знаменитость подметила, что ей хотелось бы просто насладиться результатами упорного труда.

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе заверила, что много работала над собой и новыми проектами. В частности, экс-солистка группы «ВИА Гра» презентовала собственный косметический бренд. Вместе с тем, Вера не забывала о записи новых композиций, рекламных компаниях, фотосессиях, концертах и гастрольной деятельности.

«Обалденный и продуктивный год был у меня! По всем фронтам… Итоги лень писать, да и я просто наслаждаюсь его результатами!! Пусть 2020 год будет еще лучше! Вот что я желаю себе вместе с крепким здоровьем», — подметила певица.

Ранее артистка прокомментировала слухи о разладе с Константином Меладзе. В беседе с поклонниками Брежнева отреагировала на домыслы о том, что они с мужем живут на два дома — гостевым браком.

«Какие гости у вас в голове?!» — задалась вопросом Брежнева, развеяв подозрения подписчиков.

По словам Веры, она не видит смысла выставлять личную жизнь на всеобщее обозрение только для того, чтобы удовлетворить любопытство поклонников. Певица считает, что каждый человек имеет право на собственное пространство. Артистка заверила, что часто обращается за советом к любимому мужчине, полностью доверяя его мнению.

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37-летняя жена Константина Меладзе поленилась подводить итоги года
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