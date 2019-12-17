ЗВЕЗДЫ

Брежнева продемонстрировала, с чем сочетать белые брюки-дудочки

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» подбирала под этот же топ белую юбку-карандаш.

Брежнева продемонстрировала, с чем сочетать белые брюки-дудочки
Вера Брежнева (Фото: Instagram.com/ververa)

37-летняя Вера Брежнева исполнила хиты из собственного репертуара на одном из импровизированных концертов. Перед публикой знаменитость появилась в блестящем топе-бюстье, украшенном пайетками.

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе отдала предпочтение серебристому оттенку, продемонстрировав, с чем можно сочетать белые брюки дудочки в классическом стиле. Образ певицы дополнили туфли на каблуке.

Примечательно, что ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» уже появлялась на публике в таком же лифе на бретельках. Однако вместо брюк Брежнева надела белую юбку-карандаш с разрезом до середины бедра.

Певица Вера Брежнева
Вера Брежнева продемонстрировала, с чем сочетать брюки-дудочки (Фото: Instagram.com/ververa)

Певица составляет разные образы в одной цветовой палитре, компонуя вещи в своем сценическом гардеробе. По словам Веры, она чувствует себя неуютно и скованно, когда ей приходится появляться на публике в мини-юбках или коротких платьях. Брежнева подметила, что в свои 37 лет ей хотелось бы реже появляться на сцене в подобных нарядах, демонстрирующих ее фигуру.

Певица Вера Брежнева
Певица сменила низ наряда, оставив в качестве основы все тот же блестящий топ-бюстье (Фото: Instagram.com/ververa)

Напомним, что певица презентовала авторскую линию косметики под собственным брендом. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная музыкального продюсера устроила по этому поводу вечеринку, пригласив звездных гостей, включая близкую подругу — модель Елену Перминову и родную сестру Викторию. Примечательно, что супруг Веры Брежневой не смог сопровождать певицу на мероприятии из-за плотного рабочего графика.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Брежневаестественная красотаЗвездный стильКонстантин Меладзекрасота вне возрастамода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Брежнева продемонстрировала, с чем сочетать белые брюки-дудочки
Интересно?
Поделись с друзьями: