Брежнева продемонстрировала, с чем сочетать белые брюки-дудочки

37-летняя Вера Брежнева исполнила хиты из собственного репертуара на одном из импровизированных концертов. Перед публикой знаменитость появилась в блестящем топе-бюстье, украшенном пайетками.

Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе отдала предпочтение серебристому оттенку, продемонстрировав, с чем можно сочетать белые брюки дудочки в классическом стиле. Образ певицы дополнили туфли на каблуке.

Примечательно, что ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» уже появлялась на публике в таком же лифе на бретельках. Однако вместо брюк Брежнева надела белую юбку-карандаш с разрезом до середины бедра.

Певица составляет разные образы в одной цветовой палитре, компонуя вещи в своем сценическом гардеробе. По словам Веры, она чувствует себя неуютно и скованно, когда ей приходится появляться на публике в мини-юбках или коротких платьях. Брежнева подметила, что в свои 37 лет ей хотелось бы реже появляться на сцене в подобных нарядах, демонстрирующих ее фигуру.

Напомним, что певица презентовала авторскую линию косметики под собственным брендом. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, возлюбленная музыкального продюсера устроила по этому поводу вечеринку, пригласив звездных гостей, включая близкую подругу — модель Елену Перминову и родную сестру Викторию. Примечательно, что супруг Веры Брежневой не смог сопровождать певицу на мероприятии из-за плотного рабочего графика.