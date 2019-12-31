Екатерина Климова в гостиной запечатлела на камеру следы Деда Мороза

А под новогодней елкой актрисы уже появились подарки для всей семьи.

41-летняя Екатерина Климова еще до наступления утра упаковала все новогодние подарки для семьи. В stories Instagram знаменитость опубликовала свежий кадр, показав свою праздничную елку. Актриса одна воспитывает четверых детей. Для каждого из них был приготовлен особенный подарок.

Запакованные в оберточную бумагу коробки наследники артистки смогут открыть только к бою курантов, когда в просторной гостиной будет накрыт праздничный стол. А до этого времени дети смогут поразмыслить над тем, какие именно подарки находятся внутри.

Судя по снимку Екатерины, Дед Мороз, который приходил в дом актрисы в ночь на 31 декабря, оставил на полу внушительные следы от сапог, так, словно на пороге была просыпана мука. Подобный сюрприз без сомнения оценит младшая дочка Климовой — четырехлетняя Белла.

больше по теме Екатерина Климова привела 4-летнюю дочь Месхи на школьную елку Белла вместе со старшими братьями и сестрой побывала на детском утреннике.

На личной страничке актриса поздравила всех поклонников с наступающими праздниками. Екатерина подметила, что каждый должен поблагодарить свой 2019-й год за все открытия и свершения, приготовившись к новому и неизведанному.

«Только вперед! Все будет хорошо, даже если будет по-другому», — заверила Климова.

Напомним, что у актрисы есть 17-летняя дочка Елизавета от ювелира Ильи Хорошилова, тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней от Игоря Петренко. Младшую дочь Беллу она родила от Гелы Месхи.