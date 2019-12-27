ЗВЕЗДЫ

17-летняя дочь Климовой спела на предновогоднем школьном концерте

В актовом зале среди родителей и учителей находилась экс-возлюбленная Гелы Месхи.

17-летняя дочь Климовой спела на предновогоднем школьном концерте
Екатерина Климова и ее дочка Елизавета (Фото: Instagram.com/klimovagram)

17-летняя дочка Екатерины Климовой — Елизавета — учится в одиннадцатом классе. Наследница актрисы, прославившейся ролью в исторической теленовелле «Бедная Настя» призналась, что ее мало привлекает артистическая стезя. Девушка уже определилась с будущей профессией, решив стать студенткой факультета журналистики. Несмотря на то, что родители Лизы уже давно не живут вместе — дочку Екатерина родила от ювелира Ильи Хорошилова — она поддерживает контакты с отцом. Сама Климова нашла общий язык с нынешней возлюбленной экс-супруга — Еленой Бирюковой.

Актриса Екатерина Климова
Дочь Климовой Елизаветы спела на школьном концерте (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Екатерина не смогла пропустить школьный концерт старшей дочери. 17-летняя Елизавета вышла на сцену перед собравшимися гостями праздника, исполнив одну из новогодних композиций. За всем происходящим в актовом зале наблюдала ее звездная мама. Свежими кадрами Климова делилась в Stories. Дочка знаменитости отметилась на предновогоднем концерте в платье-карандаш с поясом на талии и бежевых туфля-лодочках. Ранее младшая наследница актрисы — четырехлетняя Белла — призналась, что она хотела бы учится в школе, как ее старшая сестра и братья.

От Игоря Петренко Екатерина родила двоих сыновей: тринадцатилетний Матвей и одиннадцатилетний Корней часто видятся с отцом, проводя уикенды с мачехой Кристиной Бродской. Новая возлюбленная актера подарила ему троих дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву.

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17-летняя дочь Климовой спела на предновогоднем школьном концерте
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