Невестка Орбакайте вышла на улицу в одном костюме ради модного кадра

Возлюбленная музыканта Никиты Преснякова приняла участие в импровизированной фотосессии в городском стиле. В качестве локации 22-летняя Алена Краснова выбрала одну из московских улиц в центре города. Модель посетовала на отсутствие снега, однако ради модного кадра невестка Примадонны согласилась позировать перед объективом фотокамеры в одном костюме без верхней одежды. Ранее девушка уже говорила о том, что ей пришлось померзнуть на городской ярмарке, тогда Алена снималась на движущейся карусели.

«Мы очень старались, а еще очень замерзли», — делилась впечатлениями от фотосессии Краснова.

На этот раз возлюбленная Никиты Преснякова вышла на улицу в черном топе, накинув поверх трендовый пиджак в мужском стиле. Образ девушки дополнили классические удлиненные брюки и белые кроссовки.

«И это 29 декабря на минуточку… Немного не по погоде, но так и не скажешь, что послезавтра Новый год!» — добавила модель.

По словам Алены, она с нетерпением ждет наступления весны для того, чтобы продемонстрировать появившиеся ее гардеробе обновки, в частности, тот костюм, в котором она позировала для свежей фотосессии. Невестка Аллы Борисовны уточнила, что подобные наряды ее давняя слабость.

«Половину гардероба (костюмы) точно занимают. А все потому, что для меня универсальнее нет ничего!» — пояснила Алена.

Напомним, что свои новогодние каникулы Никита Пресняков проведет на бывшей даче своей звездной бабушки. Семейный праздник музыкант отметит вместе с женой в особняке Пугачевой на Истре. Сама Примадонна вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой перебралась в подмосковную деревню Грязь.