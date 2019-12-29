Невестка Пугачевой устроила романтическую фотосессию с Пресняковым

Возлюбленная Никиты Преснякова организовала для себя и мужа импровизированную романтическую фотосессию. На личной страничке в Instagram модель поделилась с подписчиками двумя портретными кадрами предновогодней съёмки. На первом снимке внук Примадонны отечественной эстрады целует спину супруги через вырез кофты. На втором — Алена покоится в объятиях мужа.

«Нежность», — подписала фото Краснова.

больше по теме Семья в сборе: сын Орбакайте с женой провел уикенд с мачехой и отцом На ужине в одном из столичных ресторанов отметились также Елена Преснякова и ее супруг Владимир Пресняков-старший.

Ранее в одном из интервью Никита объяснил, почему он не вернулся в Соединенные Штаты. Юноша получал образование за океаном. Однако позже из-за личных обстоятельств ему пришлось на время перебраться в Москву. В итоге Пресняков так и не уехал обратно в Америку, оставшись на родине. По словам музыканта, он создал свою группу Multiverse и обзавелся собственной семьей, сыграв свадьбу с Аленой Красновой. Молодые люди поженились в июле 2017 года. Примечательно, что в беседе с поклонниками невестка Пугачевой заверила, что считает Нью-Йорк абсолютно своим городом. И не исключает вероятность того, что когда-нибудь они с мужем поселяться в этом месте.

Однако пока Краснова стоит планы на предстоящие зимние каникулы. Модель планирует отпраздновать новый год на бывшей даче Примадонны. Старший внук Алла Борисовны присматривает за особняком звездной бабушки на Истре. Кроме того, Алена с нетерпением ждет момента, когда они с мужем смогут открыть сезон в горах, встав на сноуборд.