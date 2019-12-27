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Лопырева с Булатовым побывали на двойном свидании с четой Дибровых

36-летняя модель провела уикенд в компании Игоря Булатова и близких друзей семьи.

Лопырева с Булатовым побывали на двойном свидании с четой Дибровых
Виктория Лопырева (Фото: Globallookpress.com)

Виктория Лопырева провела уикенд в компании Игоря Булатова и близких друзей семьи. Так, 36-летняя модель вместе с мужем побывала на двойном свидании с четой Дибровых. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась с подписчиками отчетными снимками из ресторана. Супруги заказали столик в одном из столичных заведений, полакомившись деликатесами, легкими закусками и морепродуктами.

«Дмитрий Александрович большой наш друг и земляк», — отметила Лопырева, обратившись к супругу Полины.

Модель Виктория Лопырева
Виктория Лопырева вместе с мужем побывала на двойном свидании с четой Дибровых (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

Возлюбленная ведущего программы «Кто хочет стать миллионером» — 30-летняя Полина — моложе своего избранника на тридцать лет. Однако значительная разница не помешала супругам построить гармоничные отношения и завести общих детей. Модель из Ростова-на-Дону подарила Дмитрию Диброву троих сыновей: в феврале первенцу знаменитости — Александру — исполнится десять лет, пара вместе воспитывает шестилетнего Федора и четырехлетнего Илью.

К слову, в недавнем интервью Виктория Лопырева подтвердила информацию о том, что она узаконила отношения с Игорем Булатовым. Молодожены расписались в Грибоедовском дворце бракосочетаний. Примечательно, что нынешняя возлюбленная Константина Богомолова усомнилась в искренности чувств модели. Ксения Собчак предположила, что Виктория подаст на развод, как только узнает, что у ее мужа нет денег.

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Лопырева с Булатовым побывали на двойном свидании с четой Дибровых
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