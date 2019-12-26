«Дико заорала»: Апина вспомнила, как мамин приятель спас ее от насильника

Алена Апина перед Новым годом стала героиней передачи «Прямой эфир». Певица дала большое интервью, в котором рассказала о состоянии здоровья своего друга Бориса Моисеева, затронула личные темы и даже согласилась впервые за 18 лет съездить в родной Саратов. По словам артистки, ей кажется, что этот город ее не любит, поэтому она там давно не была.

Во время прогулки по городу Апина рассказала Андрею Малахову, как ее родители приняли решение развестись в день ее рождения. Она не стала скрывать, что долго таила на них обиду за этого. Ее мама Любовь Владимировна пыталась обрести новую любовь, но не смогла, а отец Евгений Викторович даже снова женился.

«Он женился на маминой подруге. Достаточно в таком зрелом возрасте, где-то под полтинник. Она надела фату, они женились. У меня не очень складывались отношения с этой женщиной. Я не очень ее любила, но стоит отдать ей должное. Он умер на ее руках», — поделилась певица.

После этого она вспомнила, как ушла из дома и жила с подругой в коммунальной квартире, но в итоге через несколько дней вернулась к маме. Более того, там будущую звезду едва не изнасиловали.

«Я шла из консерватории до дома. У меня была короткая юбка. Был уже 11 час, не самый поздний срок. Я захожу в подъезд, и за мной кто-то в капюшоне зашел. Я не поняла, чего он хочет, и дико заорала. На мое счастье, в гости к маме пришел приятель, который услышал это все, выскочил в чем был, в тапках, и побежал за ним, но не догнал. Это была жуткая жуть», — рассказала Апина.

Она отметила, что о своих родителях вспоминает с любовью, но у каждого из них в жизни был алкоголь. По словам певицы, она долгое время это пыталась скрывать.

«Если бы не злоупотребление напитками и с той, и с другой стороны, наверное, они были бы живы. Я так думаю», — пояснила Алена.

Она призналась, что приезжала в Саратов ради похорон отца, но теперь опасается, что не сможет найти его могилу.