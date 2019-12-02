«Забывал, что это человек»: Борис Моисеев страдал на съемках клипа

Забавную историю о съемках клипа «Черный лебедь» на песню Бориса Моисеева рассказал музыкальный критик Олег Кармунин в своем Telegram-канале. По его словам, если бы подобное видео кто-то решил снять в 2019 году, то зоозащитники тут же обрушились бы на автора со вполне справедливой критикой, ведь в видеоролике живого черного лебедя поливали водой из шланга, бросали в сеть и даже пугали огнем.

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Впрочем, история не про птицу, а про роль Бориса Моисеева во всей этой вакханалии. По сюжету в воду ныряла птица, а выныривал уже певец. Задумка была хороша, но вот реализация подкачала, артист не мог надолго задержать дыхание и выныривал в неподходящий момент. Решить ситуацию вызвался режиссер клипа, Юрий Грымов. Он буквально хватал Моисеева за волосы и держал его под водой, выстраивая идеальный кадр.

«Закончилось тем, что я его брал вот так за волосы и туда макал, и на какой-то момент забывал, что это человек», — рассказал режиссер.

После окончания съемок в 4 часа утра Борис Моисеев заявил, что такого с ним еще не было.