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«Времечко, пройди быстрее»: жена Тарасова назвала свою жизнь дерьмом

Анастасия тяжело переживает вторую беременность.

«Времечко, пройди быстрее»: жена Тарасова назвала свою жизнь дерьмом
Анастасия Тарасова. Фото https://www.instagram.com/kostenko.94/

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко переживает не лучшие времена. Ее муж – фактически временно безработный. Не примкнув ни к одному футбольному клубу, спортсмен промышляет случайными заработками, не брезгуя рекламой и участием в шоу.

Анастасия тоже помогает, как это может сделать беременная на последних сроках женщина, да еще и с малышом на руках. Практически каждый ее пост в Сети скрывает чей-то оплаченный промоушн. Плюс ко всему – у супруги футболиста добавились сложности беременности.

И вот девушку прорвало. В Instagram, вместо привычной уже многим сладкой картинки счастливой семейной жизни с Тарасовым, девушка излила всю боль, которая у нее накопилась. Она призналась, что вторая беременность дается ей очень тяжело, гораздо хуже, чем это было с первенцем: шалят гормоны, а вместе с ним и настроение, не радует внешний вид, изрядно увеличившийся вес и неповоротливость.

«Как там говорится, жизнь – г…, но мы с лопатой. Времечко, пройди, пожалуйста, быстрее», – написала она в блоге.

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«Времечко, пройди быстрее»: жена Тарасова назвала свою жизнь дерьмом
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