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«Деньги нужны!»: юные блогеры опозорили Дмитрия Тарасова

Футболисту пришлось участвовать в испытаниях и слушать насмешки в свой адрес.

«Деньги нужны!»: юные блогеры опозорили Дмитрия Тарасова
Дмитрий Тарасов. Фото: КУДРЯВОВ БОРИС/Архив "ЭГ"

Судя по всему, поездка на отдых в Дубай серьезно ударила по кошельку футболиста Дмитрия Тарасова, а как еще можно объяснить участие известного спортсмена в шоу на YouTube?

Дмитрий был замечен на YouTube-канале 2DROTS, у двух парней уже более двух миллионов подписчиков, а их ролики частенько попадают в тренды видеосервиса. Дмитрий угодил на передачу «Выполни все  задания и получи 100 000 рублей», так что спортсмен не давал интервью, а просто боролся ради денег.

«Деньги нужны, честно!» — сообщил в камеру Тарасов и искренне засмеялся.

Первым заданием было забить пенальти за 1000 рублей, футболист справился без проблем. Вторым заданием было попробовать себя в роли защитника и не дать забить гол в ворота. На этом испытании наш профессиональный спортсмен и футболист… успешно провалился и пропустил гол. Забить гол издалека Дмитрий тоже не сумел, зато у него получилось выступить нападающим и забить гол. На этом моменте он получил 5000 рублей, над чем пошутили ведущие.

«Покушать и купить продукты — вот что интересует Дмитрия Тарасова больше всего», — со смехом сообщил один из ведущих шоу.

Забить гол пяткой и после 30 оборотов вокруг своей оси футболист также не смог.

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«Деньги нужны!»: юные блогеры опозорили Дмитрия Тарасова
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