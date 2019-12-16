«Я помогла ему достичь всего»: Ольга Бузова вспомнила о Дмитрии Тарасове

Во время съемок недавнего выпуска шоу «План Б» Ольга Бузова внезапно высказалась о своем бывшем супруге Дмитрии Тарасове. Во время свидания с одним из участников шоу, Валерием Поповичем, на телезвезду нахлынули воспоминания и она почти тепло вспомнила о своих отношениях с экс-супругом. Бузова сообщила, что ей очень не нравится, когда ее личные ресурсы кто-то использует в личных целях, но при этом она всегда готова поддержать любимого мужчину во всех отношениях. Она заметила, что именно ее любовь и поддержка помогли Дмитрию Тарасову достичь таких высот, о которых раньше он не мог и мечтать.

«Я не люблю, когда используют мои ресурсы, такое тоже было в моей жизни. Я не люблю вспоминать, но в свое время моя любовь к мужчине позволила ему достичь невероятных результатов в карьере, быть капитаном. Я готова идти со своим мужчиной рука об руку, помогать ему своей мудростью и любовью, поддерживать его», — рассказала телезвезда.