«Секс был пять дней назад»: Лолита призналась, что нашла замену мужу

Лолита Милявская летом пережила болезненное расставание с молодым тренером по игре в сквош, Дмитрием Ивановым. Первое время она так переживала, что похудела по меньшей мере на восемь килограммов. А потом выяснилось, что у ее бывшего возлюбленного была любовница. Детектор лжи вывел мужчину на чистую воду. Теперь артистка хочет разобраться с мужем-изменщиком в суде. Тем временем она продолжает работать и радует поклонников дерзкими образами.

А на днях 56-летняя Лолита стала гостьей нового шоу Максима Галкина. В шоу «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder она оценила современные хиты вместе с 19-летним рэпером Thrill Pill (Тимуром Самедовым). Перед этим артистка ответила на несколько провокационных вопросов. Так, она призналась, что впервые поцеловалась в 14 лет. «Потом я две недели стояла и смотрела в зеркало, растет ли живот. Мы как раз проходили по биологии пестики и тычинки. Я очень боялась, что забеременею», — разоткровенничалась звезда.

А вот первый секс у Лолиты был в 18 лет. По ее словам, она после этого вышла замуж за своего избранника, так как в то время так было принято. Еще один вопрос рэпера стал неловким для певицы, но она все же на него ответила. Галкин спросил, когда у нее последний раз была интимная близость с мужчиной «Секс был пять дней назад». Подробностей артистка раскрывать не стала, но при этом выяснилось, что она уже нашла замену Иванову. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить половую жизнь Лолиты», — пошутил Thrill Pill.

Многим пользователям Сети показалось, что взрослым женщинам говорить об интимной жизни не следует. Специально для портала Teleprogramma.pro психолог Анна Хныкина объяснила, правильно ли поступила звезда.

«Лолита — артистка, очень эпатажная. У таких людей в натуре вшито привлекать внимание. Тем более, она была и комедийной актрисой. Да, возможно, что внутренняя трагедия вылезает наружу. Все люди по-разному с этим справляются ( с разводом), но в случае с артистками я бы серьезно к этому не относилась. Все люди по-разному переживают стресс и все люди по-разному привлекают к себе внимание. То что она говорит о сексе не означает, что ей плохо. Скорее всего, у нее все хорошо, как и было. Я считаю, что это правда. Она это и транслирует, что у нее все в порядке», — высказалась эксперт.

По мнению психолога, Дмитрий никогда не был достойным партнером для Лолиты. По словам Анны, даже после 60 лет можно обрести любовь и снова вступить в брак. «Пожелаем Лолите настоящей любви и хорошего секса», — отметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Хныкина отучилась на психолога в Московском Психолого-Социальном институте на факультете Социальной психологии. Также она получила дополнительное образование: прошла полный курс по методу Чампиона и Джоэл Тойчей в психологическом центре «СемьЯ» . Проходила курс «Техники невербального общения» и курс «Системная семейная и супружеская психотерапия». В 2010 году прошла повышение квалификации по дистанционному консультированию.

Анна имеет общий стаж работы психологом больше 20 лет. С 2009 года руководит психологическим центром «СоДейсвие» в г. Юбилейный.