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«Скучнейшее существо»: Лолита не скрыла, что обладает большими комплексами

Дерзкий образ на сцене ей помогает создать режиссерское образование.

«Скучнейшее существо»: Лолита не скрыла, что обладает большими комплексами
Лолита - вполне себе закомплексованная женщина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ведущая YouTube-шоу «#безфильтров» восхитилась откровенными концертными нарядами Лолиты Милявской и спросила ее, действительно ли певица чувствует себя женщиной без комплексов.

«Я женщина с большими комплексами, — откровенно ответила 56-летняя артистка. — Я по образованию режиссер, и действие, которое выстраивается на сцене, не имеет никакого отношения к жизни. Вообще. Я диаметрально противоположна. В жизни — скучнейшее существо, которое может не выходить из квартиры несколько дней и не нуждаться ни в каком общении вообще».

Милявская призналась, что себя на сцене создает как режиссер, который работает с артисткой. Она позволяет себе разные эксперименты и не повторяет того, что ей уже наскучило. По мнению певицы, выступать постоянно в одном и том же амплуа скучно — и для нее, и для зрителей. Поэтому она не всегда преподносит себя как женщину без комплексов.

Напомним, в 2005-2007 годах на Первом канале выходило ток-шоу «Лолита. Без комплексов». Оно было ориентировано на женскую аудиторию, певица активно делилась со зрительницами личным опытом, рассуждая на темы разводов и взаимоотношений в семье.

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«Скучнейшее существо»: Лолита не скрыла, что обладает большими комплексами
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