«Зачем трепать языком?»: Попов раскритиковал Наргиз за слова о медведях на улицах в России

Как считает тележурналист, жители Нью-Йорка сталкиваются с теми же проблемами, что и москвичи.

Телеведущий Евгений Попов в эфире программы «60 минут» раскритиковал певицу Наргиз Закирову. Ранее она объяснила, почему предпочитает проводить свободное время в США, а не в России. По ее мнению, в нашей стране небезопасно и «медведи ходят по улицам».

«Зачем трепать языком? Народ России дает Наргиз все», — заявил он, напомнив, что вообще-то звезда зарабатывает на концертах в России, а не в Америке, которую так любит.

Как отметил Попов, эмигранты часто говорят, что им прекрасно живется в США. Но этому есть объяснение. Они всего лишь пытаются получить одобрение на свой отъезд. Между тем среднестатистический житель Нью-Йорка сталкивается с не меньшим количеством проблем, чем, к примеру, москвич.

Как добавил Попов, в Америке даже больше криминала, чем в той же российской столице. Он отметил, что, скорее всего, Наргиз Закирова в Америке живет на Брайтон-Бич. Но, как он считает, этот район застрял в восьмидесятых годах прошлого века. Американцы водят туда экскурсии, а местные считают этот район экзотикой.