«Мне его жалко»: Наргиз поблагодарила Фадеева

На YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» певица Наргиз рассказала, чем живет сейчас и удалось ли ей отпустить обиду на Максима Фадеева.

В настоящее время звезда полностью отказалась от песен композитора и работает со своим репертуаром. По ее словам, запланированные концерты, которые отменил некогда владелец лейбла, все-таки состоялись. Организаторы вышли с ней на связь и провели их без Макса, правда и без его музыки.

Извиняться за свои прошлые слова Наргиз перед Фадеевым не собирается, она не считает, что чем-то могла обидеть его. «Я не говорила, что он плохой… Я просто сказала, что человек в какой-то момент потерял ко мне интерес, как к артистке», — заявила звезда.

Наргиз решила начать жизнь с чистого листа. Записала новые песни, собрала новую команду. Причем, многие ее участники пришли из лейбла MALFA. В свое время они уволились из компании, не выдержав жесткого нрава Фадеева. «Он кричал с оскорблениями. А эти люди – не амебы и обладают силой духа. Но на меня он не повышал голос, только один раз он кричал на меня по телефону за то, что я отказался петь песню на слова Ольги Серябкиной, где была полная абракадабра», — рассказала певица.

Теперь она сама занимается своим продюсированием и утверждает, что это просто. Заключать с кем-то новый контракт не желает. «У меня наконец-то появилась возможность воплотить все свои мечты», — говорит она.

С Наргиз сегодня работают многочисленные авторы, которые моментально вышли с ней на связь, как только узнали о разрыве ее отношений с Максимом Фадеевым. В основном это молодые талантливые ребята, которым сложно было прорваться в жестокий мир шоу-бизнеса. Певица полностью довольна своей жизнью, а бывшему продюсеру сочувствует.

«Мне его жалко, честно скажу. У него реально что-то с психикой происходит», — говорит она.

Звезда отпустила прошлую ситуацию и даже нашла в себе силы, чтобы сказать Фадееву слова благодарности. «На самом деле я бы хотела пожелать ему удачи и здоровья. Я благодарна за те пять лет, что были, неважно, какими они были. Он у меня на всю жизнь», — сказала Наргиз, показав на татуировку с Фадеевым на своем теле.