ЗВЕЗДЫ

Мода 80-х снова в тренде: так решили Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Обе герцогини носят блузки с бантом.

Мода 80-х снова в тренде: так решили Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Меган Маркл. Фото: globallookpress

Герцогиня Сассекская впервые была замечена в наряде в стиле 80-х на вручении Endeavour Awards. Меган Маркл надела свободную белую блузку с бантом, заправила ее в брюки, а сверху накинула пиджак.

Герцогиня Кембриджская в образе из 80-х посетила детский центр имени Генри Фосетта. Журналисты отметили, что Кейт Миддлтон была одета в блузку Gucci ценой в 790 фунтов, что составляет больше 65 тысяч рублей.

Кейт Миддлтон. Фото
Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Стилист Сьюзи Хаслер считает, что образы 80-х королевские особы выбирают за элегантность и изюминку, которую придает характерный бант: «Меган придерживается свободного стиля. Она оставила бант развязанным и правильно. Завязанный бант – это женственность и классика, а еще помогает улучшить очертания фигуры девушкам с маленькой грудью».

Меган Маркл и принц Гарри. Фото
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: globallookpress

Также стилист предположила, что блузка с бантом на герцогинях может означать дань уважения принцессе Диане, которая надевала этот наряд на совместные фотосессии с принцем Чарльзом. «Рубашки такого стиля идут девушкам с любой фигурой и подчеркивают их индивидуальность, вот почему члены королевской семьи их носят», — рассказала она изданию Daily Mail.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяЗвездный стильКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостиМеган МарклМеган Маркл последние новостимода и стиль
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Мода 80-х снова в тренде: так решили Меган Маркл и Кейт Миддлтон
Интересно?
Поделись с друзьями: