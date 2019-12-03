Мода 80-х снова в тренде: так решили Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская впервые была замечена в наряде в стиле 80-х на вручении Endeavour Awards. Меган Маркл надела свободную белую блузку с бантом, заправила ее в брюки, а сверху накинула пиджак.

Герцогиня Кембриджская в образе из 80-х посетила детский центр имени Генри Фосетта. Журналисты отметили, что Кейт Миддлтон была одета в блузку Gucci ценой в 790 фунтов, что составляет больше 65 тысяч рублей.

Стилист Сьюзи Хаслер считает, что образы 80-х королевские особы выбирают за элегантность и изюминку, которую придает характерный бант: «Меган придерживается свободного стиля. Она оставила бант развязанным и правильно. Завязанный бант – это женственность и классика, а еще помогает улучшить очертания фигуры девушкам с маленькой грудью».

Также стилист предположила, что блузка с бантом на герцогинях может означать дань уважения принцессе Диане, которая надевала этот наряд на совместные фотосессии с принцем Чарльзом. «Рубашки такого стиля идут девушкам с любой фигурой и подчеркивают их индивидуальность, вот почему члены королевской семьи их носят», — рассказала она изданию Daily Mail.