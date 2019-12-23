Моменты счастья: Утяшева и Воля нарядили елку вместе с детьми

Ляйсан Утяшева не скрывает, что семья для нее очень важна. Уже семь лет она живет в браке с Павлом Волей. Поклонники и коллеги не раз подмечали, что благодаря жене юморист сильно изменился. Теперь даже в соцсетях он чаще публикует семейные кадры, чем видео со своими выступлениями. У влюбленных подрастают сын Роберт и дочка София. До этого лета они предпочитали скрывать лица малышей. Несмотря на то, что ведущая шоу «Танцы» активно ведет светскую жизнь, на минувших выходных она провела время с семьей.

Еще в начале месяца Ляйсан нарядила елку. Дети облаченные в домашние костюмы с радостью выбирали игрушки и вешали их на ветки. Помогала им бабушка звезды, а также родители. В теплой обстановке им быстро удалось сделать из хвойного дерева символ Нового года. Но похоже, что накануне уже Воля продолжил вместе с наследниками заниматься украшением квартиры. Утяшева запечатлела погром, который обнаружила дома.

«Как бы Новый год только только будет, а ощущение что мы уже после него», — отметила она.

На кадрах на полу валяется мишура, диван находится в полуразобранном состоянии, где-то валяются вещи и гитара ждет своего часа. Когда телеведущая заглянула в детскую комнату, то застала там мужа, который собрался рисовать на бумаге фломастерами вместе с дочкой. Все нужные приспособления уже были разбросаны на ковре. Поклонники пришли в восторг от того, что шоумен такой заботливый папа.

Напомним, что дедушка и бабушка Утяшевой до сих пор живут в Башкирии, в селе Раевский. Там 28 июня 1985 родилась и сама Ляйсан. Звезда очень любит бабушку и дедушку и дорожит ими. По всей видимости, они приехали погостить к своей знаменитой внучке. Обычно супруга Павла много гастролирует со своим шоу «Болеро», а также проводя мастер-классы, но не забывает она и о светских мероприятиях, которые зачастую посещает с мужем.