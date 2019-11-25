Сюрприз в отеле: Утяшева и Воля отпраздновали годовщину со дня свадьбы

Ляйсан Утяшева в последнее время стала чаще выходить в свет. Летом спортсменка сменила имидж, а потом стала активно появляться на светских тусовках. Теперь она не только ведет шоу «Танцы», но и дает различные мастер-классы, а также выступает со своей постановкой «Bolero». При таком платном графике знаменитость всегда находит время и на семью. Так на днях во время гастролей она сопровождала Павла Волю. Супруги оказались в Казани в очень важный для них день.

Влюбленные поженились 7 лет назад. Об этом узнали сотрудники отеля, где остановились Утяшева и Воля. К их приезду сотрудники решили устроить сюрприз. Они украсили номер воздушными шарами с фотографиями супругов. Также повсюду были расставлены цветы, создающие романтическую обстановку. После спа-процедур Воля в халате решил записать видеоролик. Он поблагодарил за радушный прием и посоветовал другим артистам всегда путешествовать с женами.

«Черт возьми! Как приятно, что это не только наш праздник», — заключил юморист.

В это время Ляйсан в халате сидела за столом. Она тоже была рада такому вниманию. Стоит отметить, что обычно супруги обмениваются теплыми посланиями в годовщину, но на этот раз воздержались от публичных признаний в любви. По всей видимости, романтический вечер прошел так хорошо, что времени на соцсети у них не осталось. А поклонники не стали упускать повода и поздравили пару с медной свадьбой.

Напомним, что ранее Утяшева раскрыла единственный недостаток своего мужа. Она призналась, что он очень активный в постели, буквально ненасытный. Она дала понять, что иногда устает от такой бурной интимной жизни. И это при том, что у супругов двое детей: Роберт и София. Малыши почти всегда сопровождают пару во время отпуска. Также они вносят свою лепту в бизнес-идеи родителей. Так недавно Воля и Ляйсан выпустили одежду с принтом из рисунков своих наследников.