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Оксана Акиньшина и Равшана Куркова снимутся в новом фильме Данилы Козловского

О начале съемок актер объявил в своем блоге, но детали будущей картины раскрывать не стал.

Оксана Акиньшина и Равшана Куркова снимутся в новом фильме Данилы Козловского
Акиньшина и Куркова снимутся в новом фильме Козловского Фото: globallookpress.com

Актер Данила Козловский начал работать над новым проектом. Он будет режиссером фильма «Пока падали аисты». О своей новой работе актер рассказал в блоге.

Козловский опубликовал фото тарелки, на которой есть имена всей съемочной группы. Если постараться, то можно увидеть, что в картине примут участие Равшана Куркова, Оксана Акиньшина, Николай Козак и другие.

В своем блоге Козловский также опубликовал видео, на котором объявляет, что съемочной процесс начинается. После этого актер совершил символический жест – по традиции разбил ту тарелку об штатив.

Правда, разбить тарелку сразу не вышло. После первой попытки в руках у Козловского остался большой фрагмент посуды, но затем и этот кусочек разлетелся. К счастью, в этот раз актер не порезал руки.

Продюсировать картину будут Александр Роднянский и Сергей Мелькумов. Это говорит о том, что, скорее всего, Козловский снимет фильм о катастрофе в Чернобыле. О таких планах актер говорил еще в марте, пишет «Вокруг кино».

На мысль о том, что картина будет посвящена трагедии на АЭС, наталкивает и необычный рисунок на тарелке, которую разбил актер. На ней изображены атом и летящие аисты.

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Оксана Акиньшина и Равшана Куркова снимутся в новом фильме Данилы Козловского
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