ЗВЕЗДЫ

В алой бейсболке и свитшоте: Алсу отдала предпочтение повседневному стилю

Ранее певица презентовала новый клип на песню «Герои любимых романов».

В алой бейсболке и свитшоте: Алсу отдала предпочтение повседневному стилю
Алсу (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Алсу не скрывает: она тщательно следит за модным тенденциями, стараясь не упускать из виду все новинки. Как и Лера Кудрявцева для выхода в свет, съёмок и участия в концертных программах — возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова выбирает дизайнерские вечерние наряды, отдавая предпочтение элегантным и женственным образам. Однако вне рабочего времени мама троих детей позволяет себе немного расслабиться, выбирая трендовый повседневный стиль — Casual.

На свежем селфи в Instagram Алсу отметилась в алой бейсболке, утепленной дутой куртке и белом свитшоте с капюшоном. Свой образ артистка дополнила серьгами-кольцами, подкрасив губы нюдовой бежевой помадой. Не так давно ради нового клипа на песню «Герои любимых романов» исполнительница сменила прическу, сделав каре.

Певица Алсу
Алсу отметилась на селфи в алой бейсболке и свитшоте (Фото: Instagram.com/alsou_a)

Напомним, что Алсу вместе с мужем воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля. В одном из интервью певица заверила, что ее возлюбленный никогда не препятствовал ее творческой карьере. С рождением наследниц артистка решила посвятить всю себя близким и семье. При этом знаменитость время от времени появлялась на светских мероприятиях. Вместе с супругой резидента Comedy Club Гарика Мартиросяна — Жанной Левиной-Мартиросян — Алсу побывала на съемках новогоднего выпуска юмористического шоу.

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Алсуестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМикелла Абрамовамода и стильЯн Абрамов
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В алой бейсболке и свитшоте: Алсу отдала предпочтение повседневному стилю
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