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«Пошла работать!»: Кудрявцева поделилась закулисными фото с Кучерой

С помощью специального приложения на смартфоне 48-летняя телеведущая визуально увеличила себе нос, посмеявшись над «новой внешностью».

«Пошла работать!»: Кудрявцева поделилась закулисными фото с Кучерой
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

Супруга хоккеиста Игоря Макарова поделилась на личной страничке микроблога свежим фотоотчётом. 48-летняя Лера Кудрявцева позировала в кадре вместе с Оскаром Кучерой. За кулисами шоу «Звезды сошлись» на НТВ знаменитость решила поэкспериментировать с внешностью. Для этого светская львица воспользовалась приложением на смартфоне. В кадр попал и соведущий Кудрявцевой. Экс-возлюбленная Сергея Лазарева визуально увеличила себе нос, посмеявшись над «преображением».

«Надо бы его сузить немножко», — со смехом отметила телеведущая, подозвав к себе гримершу.

Телеведущая Лера Кудрявцева
Лера Кудрявцева посмеялась над новой внешностью и своим большим носом, предположив, что вернуть его привычную форму ей помогут только гримеры (Фото: Instagram.com/leratv)

Пока Кудрявцева освежала сценический макияж, стоя перед зеркалом, костюмерша знаменитости пыталась подогнать наряд возлюбленной Игоря Макарова по ее фигуре, поправляя подол мини-платья.

«Ну… пошла работать!» — обратилась к подписчикам Лера, готовясь к выходу на съемочную площадку шоу «Звезды сошлись».

Телеведущая Лера Кудрявцева
Костюмер подправила наряд Лере Кудрявцевой по фигуре (Фото: Instagram.com/leratv)

Сама телеведущая не скрывает: она сильно скучает по годовалой дочке Маше пока находится на съемках. Заботиться о малышке супругу хоккеиста помогают опытные нянечки. Уикенды Кудрявцева старается проводить дома с семьей. Вместе с дочерью Лера побывала на ее первой новогодней ёлке. Малышей на празднике развлекали аниматоры в костюмах сказочных лесных зверей и иллюзионисты с мыльными пузырями. Сама телеведущая призналась, что осталась под большим впечатлением от увиденного и была рада тому, что ее кроха играла с другими детьми.

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«Пошла работать!»: Кудрявцева поделилась закулисными фото с Кучерой
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