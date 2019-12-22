«Пошла работать!»: Кудрявцева поделилась закулисными фото с Кучерой

С помощью специального приложения на смартфоне 48-летняя телеведущая визуально увеличила себе нос, посмеявшись над «новой внешностью».

Супруга хоккеиста Игоря Макарова поделилась на личной страничке микроблога свежим фотоотчётом. 48-летняя Лера Кудрявцева позировала в кадре вместе с Оскаром Кучерой. За кулисами шоу «Звезды сошлись» на НТВ знаменитость решила поэкспериментировать с внешностью. Для этого светская львица воспользовалась приложением на смартфоне. В кадр попал и соведущий Кудрявцевой. Экс-возлюбленная Сергея Лазарева визуально увеличила себе нос, посмеявшись над «преображением».

«Надо бы его сузить немножко», — со смехом отметила телеведущая, подозвав к себе гримершу.

больше по теме 48-летняя Кудрявцева привела годовалую дочь на ее первую новогоднюю елку Малышей на празднике развлекали аниматоры и иллюзионисты.

Пока Кудрявцева освежала сценический макияж, стоя перед зеркалом, костюмерша знаменитости пыталась подогнать наряд возлюбленной Игоря Макарова по ее фигуре, поправляя подол мини-платья.

«Ну… пошла работать!» — обратилась к подписчикам Лера, готовясь к выходу на съемочную площадку шоу «Звезды сошлись».

Сама телеведущая не скрывает: она сильно скучает по годовалой дочке Маше пока находится на съемках. Заботиться о малышке супругу хоккеиста помогают опытные нянечки. Уикенды Кудрявцева старается проводить дома с семьей. Вместе с дочерью Лера побывала на ее первой новогодней ёлке. Малышей на празднике развлекали аниматоры в костюмах сказочных лесных зверей и иллюзионисты с мыльными пузырями. Сама телеведущая призналась, что осталась под большим впечатлением от увиденного и была рада тому, что ее кроха играла с другими детьми.