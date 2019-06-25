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Шифрин поделился архивным снимком с Алибасовым-блондином

Продюсер группы «На-На», как известно, всегда любил привлечь к себе внимание. В том числе, с помощью имиджа.

Шифрин поделился архивным снимком с Алибасовым-блондином
Шифрин продолжил подкалывать Алибасова/globallookpress.com

Юморист Ефим Шифрин в Instagram опубликовал архивный кадр, на котором кроме него изображен лидер «Машины времени» Андрей Макаревич и продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Судя по снимку, пародист и музыкант о чем-то мирно беседовали. Стоит обратить внимание на внешний вид Алибасова. На снимке он — блондин. Продюсер всегда любил привлечь к себе внимание.

Ефим Шифрин кратко подписал снимок: «Три мира – три Шапиро». Судя по всему, юморист чуть переделал фразу «два мира – два Шапиро». Так говорят о разнице в менталитете, привычках жителей разных стран, представителей разных национальностей. А в момент рождения фразы подразумевалась, конечно, разница между капиталистическим и социалистическим мирами.

Ефим Шифрин вспомнил, что несколько лет назад вокруг его персоны ходили слухи о пошатнувшемся здоровье. Утверждалось, что сатирик балансирует на грани жизни и смерти. Тогда артист пришел на одно из телевизионных ток-шоу с тростью и в темных очках. На фоне заголовков о его приближающейся кончине Шифрин вскочил, отбросил и палочку, и очки и объявил, что вполне здоров и каждый день выступает в театре для своих поклонников. Он считает, что Алибасов на днях просто повторил его придумку с исцелением.

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Шифрин поделился архивным снимком с Алибасовым-блондином
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