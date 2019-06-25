Шифрин поделился архивным снимком с Алибасовым-блондином

Продюсер группы «На-На», как известно, всегда любил привлечь к себе внимание. В том числе, с помощью имиджа.

Юморист Ефим Шифрин в Instagram опубликовал архивный кадр, на котором кроме него изображен лидер «Машины времени» Андрей Макаревич и продюсер группы «На-На» Бари Алибасов. Судя по снимку, пародист и музыкант о чем-то мирно беседовали. Стоит обратить внимание на внешний вид Алибасова. На снимке он — блондин. Продюсер всегда любил привлечь к себе внимание.

Ефим Шифрин кратко подписал снимок: «Три мира – три Шапиро». Судя по всему, юморист чуть переделал фразу «два мира – два Шапиро». Так говорят о разнице в менталитете, привычках жителей разных стран, представителей разных национальностей. А в момент рождения фразы подразумевалась, конечно, разница между капиталистическим и социалистическим мирами.

больше по теме Алибасов неадекватно реагировал на Малахова во время его шоу Несколько раз он пытался нарушить личное пространство телеведущего.

Ефим Шифрин вспомнил, что несколько лет назад вокруг его персоны ходили слухи о пошатнувшемся здоровье. Утверждалось, что сатирик балансирует на грани жизни и смерти. Тогда артист пришел на одно из телевизионных ток-шоу с тростью и в темных очках. На фоне заголовков о его приближающейся кончине Шифрин вскочил, отбросил и палочку, и очки и объявил, что вполне здоров и каждый день выступает в театре для своих поклонников. Он считает, что Алибасов на днях просто повторил его придумку с исцелением.