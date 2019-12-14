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Вдова Кобзона вспомнила о дорогом подарке от Александра Достмана

В студии передачи Андрея Малахова вспомнили о творчестве великого артиста.

Вдова Кобзона вспомнила о дорогом подарке от Александра Достмана
Иосиф Кобзон. фото: globallookpress.com/

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен культурному фонду «Артэс». Гостями шоу стали звезды «Аншлага», певицы и юмористы. В студии вспомнили Иосифа Кобзона, который тоже был частью культурного фонда. Руководитель «Артэса» Александр Достман помогал ему в свое время подготавливать прощальный тур и концерт к 60-летнему юбилею.

«Мы сделали тур, мы дали 140 концертов. Мы выдержали этот марафон», — вспомнил мужчина. Он отметил, что концерт в зале «Россия» был показан в прямом эфире. Тогда Кобзон пел 12 часов.

«Мы начали в 7 вечера, а закончили в 7 утра. Это человек, с которым я отработал очень много лет. Четно говоря, у меня в книжке его телефон. Четно говоря, попадаю на него и даже не верю… Не могу стереть его. У меня очень много с ним веселых историй», — рассказал Достман. Однажды в поездке на яхте повар предложил Кобзону несколько блюд, а он захотел обычную гречку с тушенкой. «Он был очень простой. Кукуруза была для него еда. Он обожал кукурузу кушать. Это был глыба, человек-монумент. Очень красивый памятник ему открыли. Я даже сказал спасибо Нелле, его семье за этот памятник», — отметил Александр.

Александр Достман вспомнил о Кобзоне. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

После этого на связь со студией вышла вдова Кобзона. «Алек, мы так его называли и называем, пришел к Иосифу с предложением сделать прощальный тур. Он начался с 1996 года и длился два года. Александр такой человек, который обязательно к своим друзьям приходит в больницу, сидит, разговаривает, рассказывает истории, чтобы отвлечь от плохих мыслей. И так всегда и ко всем: и к Саше Буйнову, и к Иосифу Давыдовичу обязательно. Александр Леонидович всегда дарил роскошные подарки, очень щедрые. Я однажды надела куртку, которую Алекс с женой Идочкой подарили мне на день рождения. Я ее обожаю. Ей, наверное, уже лет 7 или 8», — поделилась Нелли. Она поздравила фонд с юбилеем и призналась в любви Достману.

Нелли Кобзон
Нелли Кобзон поздравила Достмана с юбилеем фонда. фото: кадр из передачи «Привет, Андрей!»

Напомним, что Кобзон скончался 30 августа 2018 года. Долгое время он лечился от рака. Врачи пытались спасти ему жизнь, но тщетно. Артист не дожил до 81-летия всего 12 дней.

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Иосиф КобзонНелли КобзонПрограмма "Привет Андрей!"
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Вдова Кобзона вспомнила о дорогом подарке от Александра Достмана
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