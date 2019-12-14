Вдова Кобзона вспомнила о дорогом подарке от Александра Достмана

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен культурному фонду «Артэс». Гостями шоу стали звезды «Аншлага», певицы и юмористы. В студии вспомнили Иосифа Кобзона, который тоже был частью культурного фонда. Руководитель «Артэса» Александр Достман помогал ему в свое время подготавливать прощальный тур и концерт к 60-летнему юбилею.

«Мы сделали тур, мы дали 140 концертов. Мы выдержали этот марафон», — вспомнил мужчина. Он отметил, что концерт в зале «Россия» был показан в прямом эфире. Тогда Кобзон пел 12 часов.

«Мы начали в 7 вечера, а закончили в 7 утра. Это человек, с которым я отработал очень много лет. Четно говоря, у меня в книжке его телефон. Четно говоря, попадаю на него и даже не верю… Не могу стереть его. У меня очень много с ним веселых историй», — рассказал Достман. Однажды в поездке на яхте повар предложил Кобзону несколько блюд, а он захотел обычную гречку с тушенкой. «Он был очень простой. Кукуруза была для него еда. Он обожал кукурузу кушать. Это был глыба, человек-монумент. Очень красивый памятник ему открыли. Я даже сказал спасибо Нелле, его семье за этот памятник», — отметил Александр.

После этого на связь со студией вышла вдова Кобзона. «Алек, мы так его называли и называем, пришел к Иосифу с предложением сделать прощальный тур. Он начался с 1996 года и длился два года. Александр такой человек, который обязательно к своим друзьям приходит в больницу, сидит, разговаривает, рассказывает истории, чтобы отвлечь от плохих мыслей. И так всегда и ко всем: и к Саше Буйнову, и к Иосифу Давыдовичу обязательно. Александр Леонидович всегда дарил роскошные подарки, очень щедрые. Я однажды надела куртку, которую Алекс с женой Идочкой подарили мне на день рождения. Я ее обожаю. Ей, наверное, уже лет 7 или 8», — поделилась Нелли. Она поздравила фонд с юбилеем и призналась в любви Достману.

Напомним, что Кобзон скончался 30 августа 2018 года. Долгое время он лечился от рака. Врачи пытались спасти ему жизнь, но тщетно. Артист не дожил до 81-летия всего 12 дней.