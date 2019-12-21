ЗВЕЗДЫ

Рудковская в сверкающем мини-платье продемонстрировала праздничный стол

Светская львица отметила, что скорее всего в этом году больше не успеет заняться любимым дело - украшать стол для завтраков, обедов и ужинов.

Рудковская в сверкающем мини-платье продемонстрировала праздничный стол
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com/

Яна Рудковская не скрывает, что обожает даже из обычного завтрака устраивать красивое событие. Она даже ведет собственную рубрику «Завтраки» в Instagram. В своем особняке светская львица часто устраивает праздничные застолья. Огромный стол в гостиной она специально сервирует и декорирует для таких случаев. Осенью у нее в гостях была Наталья Водянова и другие известные персоны. И вот за 10 дней до Нового года уже по-традиции она снова украсила стол.

На новом фото Яна предстала в сверкающем мини-платье, словно усыпанное кристаллами. Блондинка сделала нежный макияж и выпрямила волосы. Босоножки на шпильке телесного цвета завершили образ. Позади стоял тот самый стол, который был сервирован посудой похожей на хрусталь, черные бокалы и множество ваз с разными цветами, хвойными ветками не не только.

«Украсили стол с Лидой. Больше времени у меня точно не будет. Впереди 20 наших шоу на „Площади Революции“, 9 шоу и 100 тысяч зрителей в Москве на нашей „Золушке“ и 10 шоу „Лебединое Озеро“ и 80 тычься зрителей в Санкт -Петербурге», — поделилась Рудковская.

Некоторые поклонники сразу вспомнили, что уже видели светскую львицу в этом образе. Как оказалось, год назад она надевала это самое платье за несколько дней до Нового года. Тогда супруга Евгения Плющенко тоже хвасталась праздничным столом. Поклонники отметили, что за год она не изменилась. Многие восхитились не только убранством ее дома, но и стройными ножками. «Платье очень красивое. Да всё красиво!», «Цветовая гамма подобранна очень грамотно, феерично, красота», «Платье бомба!», «Какие ноги», — прокомментировали пост подписчики.

Примечательно, что даже поза Яны не изменилась. Если бы не новый декор, то можно было бы решить, что фото старое.

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Рудковская в сверкающем мини-платье продемонстрировала праздничный стол
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