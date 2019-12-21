«Улыбаемся и машем»: Водянова подурачилась со своими детьми на камеру

Наталья Водянова является известной супермоделью и многодетной мамой. От первого супруга Джастина Портмана у нее есть: 17-летний Лукас, 13-летняя Нева, 12-летний Виктор.

А от нынешнего гражданского мужа Антуана Арно у девушки подрастают пятилетний Максим и трехлетний Роман. Этой осенью русская красавица привозила старших наследников в Сочи. Потом они отправились в путешествие по стране и две недели изучали культуру нашей страны.

Тогда же Водянова приняла участие в модной фотосессии для российской версии журнала Vogue не только вместе с детьми, но и с Яной Рудковской и ее сыном Сашей Плющенко. В новом выпуске собственного шоу на YouTube-канале модель показала, как проходила та съемка. Она восхитилась тем, как ее дочке сделали укладку. Звезда заверила, что Неве очень идут нежные волны. Самой Наталье сделали очень объемные кудри.

Ее сыновья Лукас и Виктор с удовольствием примеряли разные образы. В какой-то момент один из них устроил маме экзамен. Он стал ее спрашивать даты рождения наследников. Как оказалось, дни рождения младших детей модель помнит. Она даже назвала года, а вот со старшими возникли трудности. Девушка долго думала перед тем, как ответить. При этом Водянова не смогла вспомнить дату основания галереи своего мужа, а вот ее дочка без труда вспомнила эту дату.

В соцсети модель также опубликовала кадры, на которых кривляется с наследниками перед камерой. Водянова никогда не стеснялась выглядеть смешной. «Дети, улыбаемся и машем, вас снимает Vogue», — написала она. Также звезда добавила, что когда в семье много детей, то и много и дней рождений в году. Многие поклонники умилились увиденным. «Какие вы все красивые!», «Красивые детки, у красивой мамы», «Какие суперские вы», «Похожи на маму», — прокомментировали пост подписчики.