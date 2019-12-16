ЗВЕЗДЫ

Водянова показала редкое фото первенца 15-летней давности

Модель вспомнила о первом светском мероприятии своего старшего наследника Лукаса.

Водянова показала редкое фото первенца 15-летней давности
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com/

Наталья Водянова на днях снова приехала в Москву. Модель решила провести свой благотворительный бал Baby Love на своей родине. Ее партнером стала Яна Рудковская, с которой они обо всем договорились еще осенью, когда девушка побывала у продюсера на званом ужине. Любительница роскошной жизни пришла на мероприятие в темно-бардовом платье от кутюр, но ей не удалось затмить хозяйку вечера, которая облачилась в пышное красное платье.

На этот раз Наталья не привезла с собой своих наследников. Как известно, она мама пятерых детей. Однако она вспомнила, что как раз 15 лет назад состоялся первый выход в свет ее старшего сына Лукаса. В соцсети девушка опубликовала редкий кадр, на котором ее наследник запечатлен совсем маленький у нее на руках. Он был облачен в черный костюм и рубашку, а Водянова в бархатное вечернее платье.

«15 лет назад в этот день было наше самое первое мероприятие по сбору средств для фонда «Обнаженные сердца» в Нью-Йорке», — вспомнила звезда.

Поклонники восхитились трогательным снимком. Одни поразились тому, какой Лукас был маленький, а другие обратили внимание, что за минувшие годы Наталья нисколько не изменилась. «Лукас вырос, а мама вообще не изменилась», «Ни ты, ни Лукас не изменились», «Вы оба не изменились, ну, сынок подрос только», «Совсем не изменились, такая же молодая и красивая», «Как быстро летит время», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что первенцу модели уже через неделю исполнится 18 лет. Также у него есть сестра Нева и брат Виктор. Они были рождены от бывшего мужа девушки британца Джастина Портмана. Сейчас Водянова состоит в гражданском браке с Антуаном Арно. Ему она подарила двоих детей: Максима и Романа. Вся дружная семья живет вместе в Париже. Бизнесмен заботится о всех наследниках возлюбленной, как о родных.

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Антуан АрноЗвездные детиНаталья Водянова
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Водянова показала редкое фото первенца 15-летней давности
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