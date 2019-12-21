ЗВЕЗДЫ

Актер Крюков впервые вывел в свет 12-летнюю дочь

Артист вместе с девочкой появился на публике во время старта фильма «Холоп».

Актер Крюков впервые вывел в свет 12-летнюю дочь
Константин Крюков/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Актер Константин Крюков впервые вывел в свет 12-летнюю дочь Юлию. Девочка вместе с отцом появились в кинотеатре «Октябрь» на премьере отечественной комедии «Холоп» с Милошем Биковичем и Кириллом Нагиевым в главных ролях.

Девочка, несмотря на достаточно волнительный первый раз, держалась перед камерами очень уверенно и позировала фотографам с непринужденной улыбкой. После того, как звездная фотосессия закончилась, Константин и Юля прошествовали в зал, чтобы ознакомиться с результатом работы съемочной группы.

Отметим, что Юля является дочерью Константина от первого брака с Евгенией Варшавской. Актер предпочитает не злоупотреблять вниманием публики к ребенку – так, в личном микроблоге артиста есть всего один снимок с девочкой. Сейчас Крюков счастливо женат на своем бывшем пиар-директоре Алине Крюковой.

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Актер Крюков впервые вывел в свет 12-летнюю дочь
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