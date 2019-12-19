«Это был настоящий трэш!»: актриса Ольга Дибцева о трудных съемках в фильме «Холоп»

Режиссер Клим Шипенко представляет свою новую комедию «Холоп» с необычным и интригующим сюжетом, которая вышла в кинотеатрах 26 декабря.

Мы связались с исполнительницей одной из ключевых ролей – Ольгой Дибцевой – и попросили приоткрыть тайну: где и как проходили съемки фильма «Холоп», какие интересные моменты сопровождали актерскую работу, сложно ли работать с режиссером Климом Шипенко, с какими актерами у нее установились самые дружеские отношения?

Ольга Дибцева: «Снимались в настоящей глуши!»

Актриса рассказала нам, что декорации фильма были построены в действительно безлюдном и глухом месте:

«Съемки «Холопа» проходили в Псковской области, мы жили в отеле около Пушкинских гор, около домика Довлатова, в такой настоящей глуши. Там был всего один ресторан-кафе, в который мы ходили каждый день, и потом уже просто не могли его видеть, потому что там было всего три блюда. Когда долго ешь одно и то же – это, на самом деле, трудно».

«Это был настоящий трэш!» — целую ночь пришлось изображать страсть в ледяной воде лесного озера

«Надо сказать, съемки оказались довольно сложными, — призналась Ольга. — Смены длились по 12-16 часов. Клим — очень требовательный режиссер. Пока не добьется всего, что нужно, никто никуда не выйдет. Плюс очень много трюков. Исторические съемки, достаточно сложный был процесс.

Однажды снимали такую сцену, где мы с Милошем (Милош Бикович, сербский и российский актер. — Прим.ред.) должны были в ночь накануне Ивана Купала плавать в озере. Смену поставили на сентябрь. А сентябрь в Псковской области – это уже настоящий холод. Вода в озере была ледяная, снимались мы без дублеров… А Милош еще должен был вынести меня на руках из этой ледяной воды. Это был настоящий трэш!

Болото такое в лесу, с илистым дном, ледяная вода, он меня тащит на руках, а я девушка не худенькая. Мало того, что мы погружаемся с головой, а потом выходим, при этом еще должны играть страсть, любовь, показывать, что нам хорошо, а нам так холодно на самом деле, будто в аду находишься.

И вот Клим, зная, насколько нам тяжело, все равно делал шесть или восемь дублей. Всю ночь мы там бултыхались, в этом болоте. И тем не менее, получилось все очень красиво, совершенно незаметно, что мы испытываем дискомфорт. Так что мы – молодцы!».

Команда на площадке: профессионально, радостно, по-дружески

Мы спросили Ольгу – с кем из актеров у нее сложились самые теплые отношения во время съемок? И актриса нашла теплые слова буквально для каждого партнера:

«С Милошем просто офигенно работать. Он очень профессиональный актер и очень приятный человек. Не знаю – может быть, это как-то связано с его менталитетом, с тем, что он иностранец?..

Ну, Саша Бортич – это вообще моя любовь, я ее обожаю. Когда она на площадке — всем весело, она играет очень задорно, профессионально. Она всегда приносит с собой какую-то энергию радости жизни.

С Кириллом Нагиевым я была очень рада сниматься, у нас с ним в фильме любовная линия. Прекрасный человек. Мы с ним оба – из Питера, нам было о чем поговорить.

С Иваном Охлобыстиным мы уже снимались в «Методе Фрейда», и вот снова встретились, очень были рады друг друга увидеть, он тоже мой чудесный друг и отличный партнер».

История о перевоспитании сынка олигарха

Напомним, действие «Холопа» разворачивается якобы в прошлом, в XIX веке. В том, что он оказался в прошлом, молодого нахального мажора Гришу убеждает обстановка — он видит, что находится в старинной деревне, все вокруг одеты в одежду позапрошлого века и ведут натуральное хозяйство…

На самом деле Гришу таким образом спасает от тюрьмы отец-олигарх. Глупое чадо натворило дел, и теперь ему грозит реальный срок. С помощью своего друга-психолога отец Гриши решает создать для сына такие условия, в которых его личность, характер и сама жизнь полностью изменятся. Это – последний шанс сделать из избалованного сынка человека.

В задуманном олигарху и психологу помогают нанятые актеры. Они не дают спуску Грише – его делают простым холопом, заставляют чистить хлев и выполнять другую грязную работу.

Удастся ли этот изощренный психологический эксперимент? Узнаете, когда посмотрите фильм «Холоп».

