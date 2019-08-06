Экс-супруга Константина Крюкова вышла замуж

Стало известно, что экс-супруга Константина Крюкова вновь вышла замуж. Несмотря на расставание с Евгений Варшавской, актер сумел сохранить с ней хорошие отношения. Они продолжают общаться и воспитывать общую дочь Юлию.

С Евгений Варшавской смогла наладить отношения и новая супруга Крюкова – Алина. Девушки прекрасно ладят между собой и не так давно даже выбирали один курорт для отдыха.

«Константин не любит афишировать общение с Варшавскими, но оно никогда не прерывалось.

У Кости и Евгении общая дочка и это навсегда. А Юля просто прекрасная, ей повезло с родителями, — цитирует StarHit слова знакомой актера Анастасии Муруговой.

Что касается Евгении Варшавской, то она нашла свое женское счастье еще в 2014 году, но стало известно об этом только сейчас. Ее избранником стал предприниматель и магистр экономического факультета МГУ Самвел Гроднев. У пары подрастает сын Григорий.

Евгения успевает заниматься не только воспитанием ребенка, но и бизнесом. Она работает визажистом, руководит рестораном итальянской кухни Rest, который ей подарил новый супруг, сообщает Пятый канал.