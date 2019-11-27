«Он – такой мальчик, который загримировался»: почему Владимир Машков не похож на дедушку

Художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков настолько закрыт от посторонних взглядов, что даже артисты его театра не знают, что у него подрастают две красавицы-внучки.

А тем временем девочкам уже 9 и 7 лет. Если так пойдет, дед и оглянуться не успеет, как придется вести малышек к алтарю. А с его теперешней занятостью время пролетит незаметно, это точно.

Виталий Егоров: «Дедушкой Машкова не вижу»

– Как худрук, Владимир Львович — совершенно сумасшедший человек, — говорит нам актер Виталий Егоров. — Из него прет такая энергия, что не все могут совладать с этим напором, с этим посылом энергии.

А вот в роли дедушки — я даже не могу его представить… Сейчас вот задумался… Несмотря на его красивую бородку – нет. Он — такой мальчик, который загримировался.

По своему энергетическому фонтану это шебутной пацан, у которого все в руках горит в хорошем смысле слова. Поэтому с дедушкой он у меня даже не ассоциируется. Папа – ну, еще куда ни шло. Но дедушка… Нет, я его не вижу дедушкой.

Внучек я пока тоже не видел. Впрочем, у нас и нет детских спектаклей. Может, чуть позже – сейчас как раз готовится детский спектакль, так что, возможно, придут на премьеру.

Машков вытащил театр из застоя

– Он отложил все свои съемочные дела, потому что нужно было вплотную заняться делами театра, — рассказал актер Александр Воробьев. — Олег Павлович в последнее время много болел, поэтому в жизни театра организовался некий… нет, не разлад, застой.

А Владимир внес пусть жесткую, но очень живую творческую струю. И тут неважно, кому не нравится жесткость. Актеры — такой народ, которому просто необходима жесткость. Особенно молодому поколению: они не сразу понимают, что театр – это не только творчество, это еще и дисциплина.

– Насчет молодого поколения: как вы оцените Машкова в роли дедушки? У него же две внучки…

– Владимир Львович – очень закрытый в плане личной жизни человек. Вот вы сказали о внучках – а я даже и не знал. Наверное, еще маленькие… Посредством компьютера я узнать этого не мог – я его даже включаю редко, не говоря уж обо всяких там инстаграмах… А в театре я не вижу вообще его личной жизни, ни внучек, ни дочек, ни зятей – голое искусство.

Машков — мечта!

– В роли худрука он – мечта, — заявила актриса Яна Сексте. — Так и напишите. Когда театром руководит безумно талантливый и фанатично преданный своему делу человек — об этом можно только мечтать.

Наверное, это единственная кандидатура из всех, кому можно было доверить управление театром после Олега Табакова. Когда Олег Павлович ушел, мы с другими актерами обсуждали будущее руководство и многие тогда говорили: «Вот бы нас взял Машков». Так и получилось. Теперь даже представить невозможно, что у руля мог бы быть кто-то другой.

Маша теперь живет на две страны

Вслед за мужем дочь Машкова, Мария, переехала в Лос-Анджелес – у него там свой бизнес. Ее дети, конечно же, с родителями. Несмотря на то что Стефания и Александра живут вдали от России, они хорошо говорят по-русски, да и русские книги входят в их обязательную программу обучения.

Еще пару лет назад бабушка девочек, Елена Шевченко, хвасталась успехами внучек в языках и говорила об их творческих задатках. Девочки привезли на отдых к бабушке целый гардероб. А судя по их играм, вполне возможно, что девочки в будущем пойдут по стопам своих звездных предков.

Деду же не хватает времени, чтобы уделять его малышкам. Тем более, если учесть, что живут они на другом краю Земли.

А вы бы отпустили своих любимых так далеко?