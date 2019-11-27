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Жесткий и закрытый: актеры Театра Табакова высказались о Машкове

Уже больше года артист является художественным руководителем театра, но его близких ни разу не видели на спектаклях.

Жесткий и закрытый: актеры Театра Табакова высказались о Машкове
Владимир Машков. фото: globallookpress.com

Владимир Машков много лет снимался в кино и играл в театре, а теперь сам делает постановки. В прошлом году ушел из жизни Олег Табаков. Некоторое время место художественного руководителя пустовало, но в итоге место занял воспитанник мастера — Машков. Он полностью погрузился в работу. Времени на близких у него нет, да и живут они далеко. Его дочь Мария Машкова большую часть времени проводит в США, где воспитывает внучек актера: девятилетнюю Стефанию и семилетнюю Александру.

Как оказалось, о том, что Машков уже давно дедушка, актеры театра, которым он руководит, даже не знали. Виталий Егоров заверил, что как худрук Владимир Львович просто сумасшедший, так как обладает осень сильной энергией, с которой не все могут справиться. «А вот в роли дедушки — я даже не могу его представить…» — признался он.

«Внучек я пока тоже не видел. Впрочем, у нас и нет детских спектаклей. Может, чуть позже — сейчас как раз готовится детский спектакль, так что, возможно, придут на премьеру», — добавил Егоров.

Другой актер, Александр Воробьев, признался, что Табаков перед трагедией долго болел, поэтому в театре произошел застой, а Машков оживил положение. «Владимир внес пусть жесткую, но очень живую творческую струю», — считает он. Александр отметил, что актерам нужна дисциплина, поэтому худрук все делает правильно. Он тоже признался, что о внучках Машкова не знал. «Он очень закрытый в плане личной жизни человек», — подчеркнул Воробьев. Он не стал скрывать, что не видел никого из близких Машкова в театре.

Яна Сексте тоже рада тому, что именно Владимир Львович возглавил театр. Она рассказала, что когда Табаков ушел из жизни, они с коллегами обсуждали, кто может занять его место и очень хотели, чтобы их взял под свое крыло Машков. Девушка заверила, что в роли худрука он — мечта. О чем еще рассказали актеры, можно прочитать в большой колонке Teleprogramma.pro.

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Владимир Машковзвездные семьиТеатр Табакова
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Жесткий и закрытый: актеры Театра Табакова высказались о Машкове
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