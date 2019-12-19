«Не важно, в трусиках мы или без»: Седокова заступилась за оголяющихся звезд

Певица решила высказать свое мнение после ажиотажа вокруг кадра с Оксаной Лаврентьевой без белья.

Возлюбленная модного писателя Александра Цыпкина на днях взбудоражила Интернет своим пикантным снимком. Оксана Лаврентьева опубликовала кадр в стиле «ню», на котором позирует в постели обнаженной. Она вызвала бурную реакцию у подписчиков. При этом муж девушки заверил, что такие фото ему нравятся и ничего предосудительного в этом, по его мнению, нет. А вот Ксения Собчак из этого раздула скандал. Она заявила, что в 20 лет это нормально, а вот видеть подобное у женщин после 40 — это уже смотрится как «отчаянный призыв».

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Решила не оставаться в стороне и Анна Седокова. Певица любит демонстрировать свои пышные формы в бикини и откровенных нарядах. Она является мамой троих детей, поэтому поклонники не раз ее осуждали за пикантные кадры. На днях ей исполнилось 37 лет. По мнению артистки, через три года ничего не изменится.

«Как же мне надоели эти стереотипы, которые годами загружали в головы наших женщин! Что в 30 лет жизнь заканчивается, что она так же заканчивается после развода, что без мужика жизни нет… Кто вообще это решает, кроме самой себя?» — возмутилась Анна.

Она отметила, что ее не раз называли старой. При этом сама она бесконечно восхищается ногами 51-летней Светланы Бондарчук, прессом 49-летней Ники Белоцерковской и попой 40-летней Оксаны Лаврентьевой. Артистка добавила, что в Собчак ей нравятся мозги.

«Это огромный труд любой девушки — поддерживать тело, особенно после 30», — подчеркнула она. «Мы — все девочки, и не важно, 16 нам или 61. Девочки, которые должны поддерживать и восхищаться друг другом, не важно, в трусиках мы или без», — высказалась Седокова.

Поклонники поддержали девушку. Многие стали разглядывать снимок, на котором она запечатлена в провокационном белье. Они одарили певицу комплиментами. «Очень правильные мысли, Аня! Вы замечательно выглядите! И вообще женщина прекрасна в любом возрасте!», «Главное — душой не стареть», «Просто в точку!» — прокомментировали пост подписчики.