«У меня реально узкая талия»: Юлианна Караулова отреагировала на обвинения в фотошопе

Юлианна Караулова является выпускницей пятой «Фабрики звезд». Потом она была солисткой группы 5sta Family. Теперь девушка занимается сольной карьерой. Недавно она выступила на «Песне года». Артистка продемонстрировала точеную фигуру в платье-комбинации на тонких бретельках, полностью украшенное пайетками. Поклонники были очарованы ее образом. Однако не раз звезду обвиняли в злоупотреблении фотошопом. Вот и в свободном наряде они не увидели тонкой талии.
В новом интервью Юлианна ответила на домыслы поклонников. Она призналась, что использует фоторедакторы, но только чтобы подправить незначительные изъяны во внешности. Например, замазывает акне. Однако глобально что-то исправлять в себе певица никогда не стремится.
«У меня реально от природы очень узкая талия, повезло с фигурой. В конце концов, я выступаю на концертах, где люди могут меня увидеть вживую. И если бы я что-то там „нафотошопила“, это немедленно стало бы известно», — пояснила артистка.
Караулова также отметила, что нравиться всем невозможно. По ее словам, кому-то она кажется худой, а кому-то полноватой. Сама певица довольна тем как выглядит. Девушка занимается спортом и следит за питанием, чтобы не навредить голосовым связкам, пишет издание «7 Дней».
Добавим, что сейчас Юлианна активно снимается в новогодних передачах. На «Огоньке» она появилась в черном облегающем платье, подчеркнувшем ее фигуру. Певица выглядела безупречно, доказав, что талия у нее осиная. А перед рабочей поездкой в Самару девушка заглянула в салон красоты. Она призналась, что хотела подстричь кончики, но мастер тайком подстриг ее под каре. Результат Караулова заметила только придя домой.
«Я так торопилась, что реально заметила только ночью, когда пришла домой. А ведь я в 158-й раз собиралась отращивать. Но ведь все к лучшему, да?» — посетовала она.