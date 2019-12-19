«У меня реально узкая талия»: Юлианна Караулова отреагировала на обвинения в фотошопе

Юлианна Караулова является выпускницей пятой «Фабрики звезд». Потом она была солисткой группы 5sta Family. Теперь девушка занимается сольной карьерой. Недавно она выступила на «Песне года». Артистка продемонстрировала точеную фигуру в платье-комбинации на тонких бретельках, полностью украшенное пайетками. Поклонники были очарованы ее образом. Однако не раз звезду обвиняли в злоупотреблении фотошопом. Вот и в свободном наряде они не увидели тонкой талии.

В новом интервью Юлианна ответила на домыслы поклонников. Она призналась, что использует фоторедакторы, но только чтобы подправить незначительные изъяны во внешности. Например, замазывает акне. Однако глобально что-то исправлять в себе певица никогда не стремится.

«У меня реально от природы очень узкая талия, повезло с фигурой. В конце концов, я выступаю на концертах, где люди могут меня увидеть вживую. И если бы я что-то там „нафотошопила“, это немедленно стало бы известно», — пояснила артистка.

Караулова также отметила, что нравиться всем невозможно. По ее словам, кому-то она кажется худой, а кому-то полноватой. Сама певица довольна тем как выглядит. Девушка занимается спортом и следит за питанием, чтобы не навредить голосовым связкам, пишет издание «7 Дней».

Добавим, что сейчас Юлианна активно снимается в новогодних передачах. На «Огоньке» она появилась в черном облегающем платье, подчеркнувшем ее фигуру. Певица выглядела безупречно, доказав, что талия у нее осиная. А перед рабочей поездкой в Самару девушка заглянула в салон красоты. Она призналась, что хотела подстричь кончики, но мастер тайком подстриг ее под каре. Результат Караулова заметила только придя домой.