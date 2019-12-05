ЗВЕЗДЫ

Караулова и Kyivstoner разгромили школьников в шоу Иды Галич

Рэпер и певица показали во всей красе свое знание учебной программы.

Караулова и Kyivstoner разгромили школьников в шоу Иды Галич
Шоу 1-11. Фото: youtube.com/Galich Ida

В новом выпуске шоу Иды Галич «1-11» за звание самого умного сразились певица Юлианна Караулова, рэпер Kyivstoner и школьники. По правилам ведущая задает звездам и школьникам одиннадцать вопросов из школьной программы, на первый вопрос отвечает первоклассник, на второй второклассник ну и так далее. Победитель получает самый ценный приз — уверенность в собственных знаниях и пятерку в дневник.

Первые проблемы у звезд начались с пятого класса, конкретно с задания на знание математики. Надо было сопоставить буквы и цифры, после чего назвать зашифрованное имя мальчика. Школьница Ева быстро вычислила имя «Алексей», а вот у наших знаменитостей почему-то получился некий «Амелтек». Задание для шестого класса Kyivstoner решил вовсе прогулять, вернувшись лишь в самый последний момент.

Задание для восьмого класса по истории звезды тоже не осилили, они не знали, что именно Ватикан расширяется не в результате рождения новых жителей, а в результате найма новых людей на службу.

Впрочем эти небольшие ошибки не помешали звездам одержать победу и доказать, что они не забыли школьную программу.

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KyivstonerИда ГаличШоу "1-11"Юлианна Караулова
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Караулова и Kyivstoner разгромили школьников в шоу Иды Галич
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