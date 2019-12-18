Психолог объяснила, как большой заработок может повлиять на сына Рудковской

По мнению эксперта Анны Завгородневой, в том, что Саша Плющенко зарабатывает больше своего отца, нет ничего плохого.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко живут на широкую ногу. Продюсер устраивает светские мероприятия, тратит деньги на банкеты и наряды от кутюр. А ее муж любит покупать машины и мечтает о большой яхте. Не так давно он приобрел люксовый дом на колесах. Сын звездной пары Александр Плющенко имеет множество игрушек. Шестилетний мальчик получает пять тысяч рублей на карманные расходы. Ко всему прочему, он выступает на льду и дефилирует на подиумах, за что получает гонорар.

Не удивительно, что ребенок уже дарит своей маме фирменные чемоданы, цена которых равносильна нескольким зарплатам обычного человека. В одном из выпусков шоу «ЯнаСупер» Рудковская рассказала, что всегда мечтала, чтобы сын делал ей подарки. Она воспитывает его так, чтобы мальчик знал цену деньгам. По словам знаменитости, у ее наследника есть счет, на который приходят заработанные им деньги. Так, к 18 годам он уже сам сможет оплачивать себе учебу, снимать жилье, полностью сам себя обеспечивать. Кажется, ее цель достигнута, так как Плющенко уже не скрывает, что наследник зарабатывает больше, чем он сам.

Поклонники не раз обвиняли Яну в том, что она отнимает детство у своего сына. Многие уверены, что мальчику надоели светские рауты и нескончаемые съемки для глянца. Специально для портала Teleprogramma.pro психолог Анна Завгороднева рассказала, насколько нормально для ребенка зарабатывать больше, чем его отец.

«Есть много детей, которые, по каким-то причинам, стали зарабатывать больше родителей. Есть дети артисты, спортсмены, как в этом случае. Поэтому такая история достаточно известная и отношение к деньгам часто формируется как раз из семьи. Для самого Плющенко ничего нового в этом. Он сам был начинающим спортсменом и тоже в достаточно юном возрасте уже зарабатывал. Да, действительно это дает определенную самостоятельность. Но при этом несовершеннолетний ребенок не может распоряжаться своими счетами в полной мере. Наверняка есть ограничения, которые выставили родители, если какая-то сумма, которую он способен расходовать на свое усмотрение», — пояснила эксперт.

По словам психолога, дети в шесть лет уже имеют считать и могут понять, что они могут купить на ту или иную сумму. А так как Саша растет в семье, где все хорошо зарабатывают, то для него купить маме дорогой чемодан это нормально. «Если оценивать это психологически, то я вижу в этом хорошее влияние. Формируется умение быть ответственным за собственные деньги, за то, что раз ты хочет распоряжаться собственными деньгами, то тебе нужно усилия определенные прикладывать, чтобы у тебя эти деньги были. Такое развитие логики и причинно-следственной связи у ребенка», — высказалась Анна. Деньги вообще вещь дисциплинирующая», — подчеркнула она.

«Я думаю, что пагубного влияния даже в подростковом возрасте не будет, именно из-за денег», — считает психолог.

Справка Teleprogramma.pro: Анна Завгороднева имеет стаж работы психологом 12 лет. Получила высшее образование в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете, получив профессию — психолог. Является руководителем собственного психологического центра. Помогает взрослым и подросткам от 12 лет, очно и по скайпу. Ее основные темы консультаций: страхи и тревожность.