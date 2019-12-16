Рудковская появилась на балу в бордовом платье, как у Алеси Кафельниковой

Яна Рудковская осенью принимала у себя в гостях супермодель Наталью Водянову. Уже тогда две знаменитости тепло пообщались. Их объединяет ряд интересов. Один из них — мода. Неудивительно, что в этом году модель устроила свой традиционный Baby Love Ball в Доме Пашкова. Продюсер Димы Билана стала главной гостьей мероприятия.

Для появления на публике Рудковская выбрала в меру пышное бальное платье оверсайз без бретелек. Бордовый наряд идеально сел на фигуру светской львицы. Она его дополнила сумкой-чемоданчиком, а вот волосы звезда оставила распущенными. В таком стильном образе ей все же не удалось затмить хозяйку вечера, которая пришла в пышном алом платье. К тому же, поклонники в Сети вспомнили, что точно такое же платье, как у Яны, недавно уже носила юная модель Алеся Кафельникова.

«Я вот даже бантик завязала по-другому, и все равно сравнивают», — удивилась жена Евгения Плющенко. «Бордо совсем не ваше, старит», «Водянова затмила», «У Натальи платье шикарное, вы на фоне неё не очень», — стали писать пользователи Сети.

Специально для портала Teleprogramma.pro образ Рудковской оценила Марина Корабель, бьютимейкер-стилист.

«Пышное бордовое платье Яны открывает и подчёркивает красоту ее утончённых плеч. А мы знаем, что открытые части тела в умеренном количестве — это всегда интригующе, женственно и заманчиво. Очень гармонично у Яны подобраны украшения и соответствуют негласному принципу стилистов — чем наряднее платье, тем проще все остальное. Именно поэтому деликатные браслет и ожерелье гармонично дополняют праздничный наряд», — пояснила эксперт.

При этом она все же нашла в образе недостатки. «Прическа, несмотря на ее простоту, требует небольшой доработки. Я бы порекомендовала собрать волосы в низкий небрежный пучок из лёгкой текстуры с асимметричным пробором и слегка выбившимися прядями. И вторая рекомендация — заменить сумку на более вечерний вариант меньших размеров. Например, клатч. Несмотря на то, что у Яны сумка стильная, однако, как говорится, не из этой оперы. Это бы придало образу завершённый вид и сделало бы его более изящным», — высказалась Марина.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель, также ее многие знают под фамилией Фоменко, является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась профессии парикмахера в профессиональном училище № 76 в Санкт-Петербурге, а позже получила дополнительное образование: она обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Также Марина экс-технолог американского бренда Revlon Professional, работала в компании 6 лет; более 10 лет являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт- Петербурге, который и по сей день успешно работает. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.