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Плющенко выделяет сыну по пять тысяч рублей на карманные расходы

После очередного проката фигурист предложил сыну выбрать самую дорогую машину экстра-класса.

Плющенко выделяет сыну по пять тысяч рублей на карманные расходы
Евгений и Александр Плющенко/Фото: https://www.instagram.com/p/B5pDIi8oJFl/

Евгений Плющенко приучает шестилетнего сына Сашу к шикарной жизни. Фигурист выделяет своему юному трудоголику по пять тысяч рублей на карманные расходы. В эфире передачи «ЯнаСупер» Евгений заявил — он уверен, что деньги не могут испортить человека. Сам он уже не первый год много зарабатывает, но не считает, что достаток сказался на его характере.

«Я начал зарабатывать в 7 лет. Первые на тот момент серьезные деньги за место в чемпионате мира пошли в 13 лет — это были полторы тысячи долларов. В 15 лет я купил уже квартиру четырехкомнатную, машину папе. Саша на сегодняшний день зарабатывает очень большие деньги. Он меня опережает по доходам», — откровенно признался Плющенко.

Спортсмен подметил — пока его сын не в полной мере понимает, что такое деньги. Однако он знает, что пять тысяч рублей — самая большая купюра, выпускаемая в стране. И именно ее он просит у знаменитого отца на карманные расходы.

«Он ко мне подходит и говорит так осторожненько: «Пап, пятерочку дай мне», — с улыбкой рассказывает Евгений.

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Плющенко выделяет сыну по пять тысяч рублей на карманные расходы
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