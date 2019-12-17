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Принцессы и «достигаторы»: Тутта Ларсен озвучила рецепт гендерного воспитания детей

Журналистка и ведущая заявила, что мальчиков и девочек нужно хвалить по-разному, чтобы воспитать в них правильные роли.

Принцессы и «достигаторы»: Тутта Ларсен озвучила рецепт гендерного воспитания детей
Тутта Ларсен. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Телеведущая и счастливая мать троих детей Тутта Ларсен не устает делиться с подписчиками рецептами правильного воспитания наследников. Неоднократно сама Ларсен отмечала – в ее семье царит идиллия, хотя ей, как и любой другой матери, достаточно часто приходится решать задачи, связанные с непослушанием. На этот раз Ларсен решила акцентировать внимание – мальчиков и девочек нужно хвалить по-разному, только в таком случае можно привить им правильные гендерные роли.

Ларсен поведала, что девочки уже на начальном этапе должны понимать, что окружающие любят их не за какие-то определенные дела и поступки, а в совокупности – просто за то, что они есть. Именно поэтому важно, чтобы родители хвалили их не за что-то конкретное. Мальчиков же наоборот нужно гладить по головке за вполне конкретные реализованные задачи и цели, потому что те должны расти «достигаторами».

«Девочек нельзя хвалить за заслуги, это провоцирует их на поступки, что противоречит женской природе. Девочек надо хвалить в общем: умница, красавица, принцесса. То есть, в принципе, за то, что она такая, какая есть. У мальчиков все наоборот: если хвалить его за то, что он сам по себе хороший, он деградирует в своей мужской сущности. Потому что мужчине необходим вызов, преодоление, ему нужно развиваться. Мальчику нужно заслуживать любовь и признание, а девочке, наоборот — их создавать», — разъяснила свою позицию она.

Сама Ларсен активно использует это знание на практике – правильные гендерные роли активно осваивают 14-летний Лука и 9-летняя Марфа. Младший же Ваня еще слишком мал для этих тонкостей.

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Принцессы и «достигаторы»: Тутта Ларсен озвучила рецепт гендерного воспитания детей
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