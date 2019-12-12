ЗВЕЗДЫ

Тутта Ларсен раскрыла секреты «отваживания» детей от дорогих подарков

Телеведущая уверена – малыши должны получать только те презенты, которые одобрят мама и папа.

Тутта Ларсен раскрыла секреты «отваживания» детей от дорогих подарков
Тутта Ларсен с мужем. Фото: Инстаграм

Телеведущая Тутта Ларсен раскрыла секреты, как цинично отвадить детей от неугодных родителям подарков. Сама радиоведущая далеко не всегда балует двух своих сыновей и дочь именно тем, чем они хотят. В преддверии же новогодних праздников и писем деду Морозу секреты, как договориться с ребенком, чтобы не было обидно и больно обеим сторонам, особо актуальны, считает она.

Ларсен отметила, что подарки делятся на несколько категорий. Так, первая из них – опасная. В нее входят те вещи, которые дети могут хотеть заиметь, но в таком случае исчезнет остальной мир. В нее часто входят волшебные палочки и атомные бомбы. В таких случаях все понятно, считает Ларсен: «Говоришь им, что если все захотят, наступит хаос и Земле конец, поэтому такое ДМ не дарит».

Вторая категория подарков – дорогая. В таких случаях родителям придется подключить немного цинизма, констатирует Тутта.

«Одна знакомая мама предложила писать ответное письмо от дедушки с объяснением, что, мол, да, есть у него этот лимитированный подарок за стотыщмильонов, но он же лимитированный! Эльфы на фабрике сделали всего 5 штук, и их отправили в детский дом. Прости, малыш, но сиротам они нужнее». – озвучила один из вариантов журналистка.

Ларсен уверена – дети должны получать только те подарки, которые одобрены родителями. В случае ее отпрысков это работает – старшие сын и дочь – 14-летний Лука и девятилетняя Марфа долгое время «не встречались» с гаджетами.

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Тутта Ларсен раскрыла секреты «отваживания» детей от дорогих подарков
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