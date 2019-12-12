Тутта Ларсен раскрыла секреты «отваживания» детей от дорогих подарков

Телеведущая Тутта Ларсен раскрыла секреты, как цинично отвадить детей от неугодных родителям подарков. Сама радиоведущая далеко не всегда балует двух своих сыновей и дочь именно тем, чем они хотят. В преддверии же новогодних праздников и писем деду Морозу секреты, как договориться с ребенком, чтобы не было обидно и больно обеим сторонам, особо актуальны, считает она.

Ларсен отметила, что подарки делятся на несколько категорий. Так, первая из них – опасная. В нее входят те вещи, которые дети могут хотеть заиметь, но в таком случае исчезнет остальной мир. В нее часто входят волшебные палочки и атомные бомбы. В таких случаях все понятно, считает Ларсен: «Говоришь им, что если все захотят, наступит хаос и Земле конец, поэтому такое ДМ не дарит».

Вторая категория подарков – дорогая. В таких случаях родителям придется подключить немного цинизма, констатирует Тутта.

«Одна знакомая мама предложила писать ответное письмо от дедушки с объяснением, что, мол, да, есть у него этот лимитированный подарок за стотыщмильонов, но он же лимитированный! Эльфы на фабрике сделали всего 5 штук, и их отправили в детский дом. Прости, малыш, но сиротам они нужнее». – озвучила один из вариантов журналистка.

Ларсен уверена – дети должны получать только те подарки, которые одобрены родителями. В случае ее отпрысков это работает – старшие сын и дочь – 14-летний Лука и девятилетняя Марфа долгое время «не встречались» с гаджетами.