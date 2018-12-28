Тутта Ларсен мечтает встретить Новый год «в пижаме и с салатом на животе»

Знаменитая ведущая посетила ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» вместе со своими детьми и поделилась планами на зимние каникулы.

Тутта Ларсен вместе со своими наследниками посетила ледовое шоу «Щелкунчик». Спектакль произвел на нее и ее отпрысков сильное впечатление. Во время первого отделения ее непоседливый трехлетний Ваня был настолько заворожен сказочным действом, что даже не пошевелился.

Ведущая призналась, что «Щелкунчик» с его прекрасной музыкой Чайковского настроил ее на новогодний лад. Так как в силу ее профессии, чей формат предполагает праздник каждый день, то Новый год для звезды это прекрасная возможность «забиться в норку, и вообще не наряжаться, не тусоваться, а просто в пижамах лежать с тазиком салата на животе и смотреть кино».

Тутта призналась, что Новый год это семейный праздник, когда они уезжают к родным на дачу и единственное, на что взрослые тратят силы, так это на то, чтобы инсценировать приход Деда Мороза ночью, когда дети после боя курантов идут спать. «Мы всю новогоднюю ночь до пяти утра мастерим какие-нибудь декорации или придумываем квесты, чтобы дети утром, проснувшись, не сомневались в том, что это приходил настоящий Дед Мороз, а не просто родители напихали подарки под елку», — рассказывает звезда.