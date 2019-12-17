Голубые глаза, как у сестры: Хилькевич впервые показала лицо младшей дочери Марии

Анна Хилькевич несколько дней назад устроила праздник для своей старшей дочки Арианны. Девочке исполнилось четыре года. Она сама решила, кого следует пригласить на вечеринку, которая была оформлена в стиле мультика «Холодное сердце». На снимках с мероприятия счастливая именинница позирует с мамой и папой, а вот ее сестры Марии видно не было. Поклонники сразу засыпали актрису вопросами, почему она все еще прячет от них полуторагодовалую наследницу.
Как оказалось, Анна решила устроить для крохи фотосессию в глянцевом издании, чтобы не только ее показать, но и дать интервью. На снимках девушка предстала в вязаном свитере и юбке. На коленках у нее сидела подросшая кроха с голубыми глазами. Девочка была облачена в красный джемпер и юбку. На другом кадре была запечатлена вся семья. Хилькевич позировала с мужем Артуром Волковым. Каждый из них обнимал по дочке.
Арианна улыбалась в светлом наряде с принтом, а ее сестра уже была переодета в белую рубашку. По словам актрисы, фотосессия стала для них испытанием, так как ее супруг не любит фотографироваться, а девочки такие разные, что к каждой из них нужен свой подход. Поклонники сразу заметили, что дочки Анны очень похожи.
«Да, мы даже шутим в семье: клонируем детей, дорого. Если посмотреть на фото годовалой Ариаши и годовалой Маши — можно их перепутать. Сейчас Арианна все больше становится похожа на Артура, я это вижу. Хотя наши друзья делятся на два лагеря: одни говорят, что дочь похожа на меня, другие — на Артура», — рассказала она.
Также Хилькевич призналась, что видела вещий сон, когда возлюбленный сделал ей предложение. Тогда ей приснились две светловолосые девочки. Актриса была удивлена, так как считала, что у нее должны родиться мальчики, пишет издание «7 Дней».