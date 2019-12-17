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Голубые глаза, как у сестры: Хилькевич впервые показала лицо младшей дочери Марии

Актриса полтора года ждала подходящего момента.

Голубые глаза, как у сестры: Хилькевич впервые показала лицо младшей дочери Марии
Анна Хилькевич. фото: globallookpress.com/

Анна Хилькевич несколько дней назад устроила праздник для своей старшей дочки Арианны. Девочке исполнилось четыре года. Она сама решила, кого следует пригласить на вечеринку, которая была оформлена в стиле мультика «Холодное сердце». На снимках с мероприятия счастливая именинница позирует с мамой и папой, а вот ее сестры Марии видно не было. Поклонники сразу засыпали актрису вопросами, почему она все еще прячет от них полуторагодовалую наследницу.

Как оказалось, Анна решила устроить для крохи фотосессию в глянцевом издании, чтобы не только ее показать, но и дать интервью. На снимках девушка предстала в вязаном свитере и юбке. На коленках у нее сидела подросшая кроха с голубыми глазами. Девочка была облачена в красный джемпер и юбку. На другом кадре была запечатлена вся семья. Хилькевич позировала с мужем Артуром Волковым. Каждый из них обнимал по дочке.

Арианна улыбалась в светлом наряде с принтом, а ее сестра уже была переодета в белую рубашку. По словам актрисы, фотосессия стала для них испытанием, так как ее супруг не любит фотографироваться, а девочки такие разные, что к каждой из них нужен свой подход. Поклонники сразу заметили, что дочки Анны очень похожи.

«Да, мы даже шутим в семье: клонируем детей, дорого. Если посмотреть на фото годовалой Ариаши и годовалой Маши — можно их перепутать. Сейчас Арианна все больше становится похожа на Артура, я это вижу. Хотя наши друзья делятся на два лагеря: одни говорят, что дочь похожа на меня, другие — на Артура», — рассказала она.

Также Хилькевич призналась, что видела вещий сон, когда возлюбленный сделал ей предложение. Тогда ей приснились две светловолосые девочки. Актриса была удивлена, так как считала, что у нее должны родиться мальчики, пишет издание «7 Дней».

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Голубые глаза, как у сестры: Хилькевич впервые показала лицо младшей дочери Марии
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