Четырехлетняя дочь Хилькевич запретила звать подруг мамы на свой праздник

Анна Хилькевич в свои 33 года является мамой двоих детей. Вместе с мужем, бизнесменом Артуром Волковым, она воспитывает Арианну и Марию. Младшая девочка появилась на свет только в прошлом году. С тех пор жизнь актрисы сильно изменилась. Она даже не представляла, что заботится о двух детях настолько сложно. Даже в отпуске, по ее словам, наследницы не дают ей расслабиться. В этой ситуации няни не особо облегчают девушке жизнь.

14 декабря старшей дочке Анны исполнилось четыре года. Уже по традиции актриса организовала для нее пышное торжество, но так как девочка подросла, то внесла в него свои коррективы. Вечеринка была сделана в стиле мультфильма «Холодное сердце». Аниматоры были облачены в костюмы персонажей из мультипликационной картины, а зал был украшен в голубых и бирюзовых тонах воздушными шарами и другими предметами декора.

«В этом году Арианна сама выбирала гостей… и это было сложно для меня, потому что некоторых своих друзей с детьми пришлось не позвать, но ведь так оно должно быть, это же ее праздник», — поделилась Хилькевич.

Именинница блистала на своей вечеринке в пышном белом платье, а на ее лице были нарисованы узоры. Вместе со своими друзьями она веселилась, участвовала в конкурсах, танцевала и позировала для фото в фотозоне. Также девочка лакомилась сладостями.

«И мы сегодня постарались на 100%, чтобы день имениннице запомнился, и я очень надеюсь, что кариес после сегодняшнего дня ее не настигнет», — отметила актриса.

Поклонники восхитились снимками с праздника. Многие отметили, что Анна очень хорошая мама. «Как вы похожи с доченькой», «Вы супермама», «Как это не позвать своих друзей, а у детей 7 пятниц на неделе, если бы я слушала свою дочь , мне пришлось бы позвать всю школу и единорога», — стали комментировать пост подписчики.